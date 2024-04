Grupo Alimentação fecha fevereiro com 444 novos empregos gerados na RMC e zera saldo negativo de janeiro

Dados do Caged foram divulgados nesta quarta-feira; números poderiam ser maiores, diz Abrasel

O Grupo Alimentação, formado por bares, restaurantes e similares, fechou fevereiro de 2024 com saldo de 444 novos empregos com carteira assinada gerados nas 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Os números foram divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho, com base no Caged (Cadastro Geral de Empregos e Desempregado). A recuperação do mês zerou o saldo negativo do mês anterior, de 425 postos fechados.

Segundo os dados disponíveis no site do Ministério da Fazenda, em fevereiro o grupo de Alimentação teve 3.199 admissões e 2.755 demissões, o que resultou no saldo positivo de 444 novos empregados. Dos 20 municípios da RMC, 17 tiveram saldo positivo. O destaque foi Santa Bárbara D’Oeste, com 129 novos postos, seguida por Campinas, 104, Holambra e Paulínia, ambas com 38. Somente em Arthur Nogueira (-4) e Morungaba (-2) registraram mais demissões do que admissões, enquanto que em Holambra o saldo foi de 0.

O presidente da Abrasel (Associação Brasileira da Bares e Restaurantes), Matheus Mason, diz que o bom desempenho do setor de alimentação fora do lar na geração de empregos poderia ser ainda maior, não fosse a dificuldade dos estabelecimentos na hora da contratação. “Os bares e restaurantes encontram dificuldades para preencher seus quadros e estão com 20% das vagas para serem preenchidas, o que corresponde a cerca de 16 mil postos de trabalho”, diz.

Para tentar solucionar esse problema, a entidade terá uma reunião no início de abril com representantes da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda de Campinas, na qual será alinhada uma parceria, para oferta de cursos e treinamentos de qualificação de pessoal.