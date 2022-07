Grupo Ambipar amplia e cria empresa de certificação

A Ambipar Certification é a única empresa creditada pelo INMETRO com escopo de certificação para gestão de resíduos com práticas de aterro zero e economia circular no Brasil

São Paulo, 30 de junho de 2022 – O Grupo Ambipar – multinacional brasileira líder em gestão ambiental – investe mais uma vez na ampliação de seus negócios e lança, nesta quinta-feira (30/06), a Ambipar Certification. Especializada em serviços de certificação, a nova empresa realizará atividades de avaliação em diferentes tipologias de esquemas para produtos, serviços e processos, a fim de verificar o cumprimento e atendimento às normas e requisitos legais.

Acreditada como um Organismo de Certificação (OCP) pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), a Ambipar Certification irá conceder o Selo Verde. Esta chancela atesta que a empresa cumpriu a legislação, inclusive os requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e que pode possuir práticas de valorização dos resíduos e de economia circular. Dessa forma, o Selo Verde agrega mais valor ao negócio e contribui para que as organizações alcancem regularidade e excelência em sua gestão. A certificação qualifica quanto às práticas de “Aterro Zero” e “Economia Circular” das empresas auditadas, ratificando sua excelência e comprometimento com o meio ambiente e a sustentabilidade.

De acordo com Elaine Cristina Moreira, Diretora Técnica da Ambipar Certification, a empresa surge em um momento em que o mercado busca excelência em processos e qualidade em produtos. “Cada vez mais as instituições buscam o aperfeiçoamento de seus processos. Esse caminho é extremamente importante, quando pensamos, por exemplo, na questão dos resíduos e nas transformações que devem ocorrer mais fortemente ao longo dos próximos anos. Neste sentido, a Ambipar Certification vem para colaborar com as empresas comprometidas com a proteção do meio ambiente e com o atendimento das leis ambientais” – destaca a executiva.

A certificação Selo Verde

Apta a certificar os serviços de gestão de resíduos com práticas de aterro zero e economia circular, de forma pioneira no Brasil, a Ambipar Certification passa a atribuir o Selo Verde às organizações engajadas na preservação do meio ambiente e nos desafios da sustentabilidade.

Submetido a auditorias independentes e específicas para a certificação de serviços ou processos – conforme estabelece as NBR 17.065 e NBR 17.067 – o Selo Verde traz mais confiabilidade e segurança às empresas avaliadas e habilitadas pela Ambipar Certification.

Ao obtê-lo, as empresas são reconhecidas como padrão no gerenciamento dos resíduos gerados na sua cadeia, sendo inclusive consideradas benchmarking para todo seu segmento.

Validado pela Coordenação Geral de Acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o Selo Verde é a comprovação da excelência na gestão de resíduos. Segundo Elaine Moreira, “o certificado é sinônimo de atendimento às normas ambientais e confiabilidade nos processos de gerenciamento de resíduos. Ao conquistá-lo, as empresas demonstram estar na vanguarda da gestão e da valorização dos resíduos”, finaliza a gerente.

Para a renovação da certificação, além de manutenções periódicas anuais, as empresas serão reavaliadas a cada três anos e novamente submetidas aos processos de análise para averiguar o atendimento às diretrizes e requisitos exigidos, bem como à PNRS. Se aprovada, a empresa novamente recebe o selo.

Evento de lançamento

Para marcar o lançamento do Selo Verde, a Ambipar – por meio da Ambipar Certification – realizará no dia 30 de junho, às 9h00, um evento na Arena da B3, na Rua XV de novembro, 275 – Centro – São Paulo.

Primeira empresa certificada

Cliente há mais de 15 anos da Ambipar, a Titan Pneus será a primeira empresa a receber o Selo Verde. O processo para a certificação da Titan teve início em maio de 2022, sendo a auditoria realizada um piloto do Selo Verde que contou com a confirmação do avaliador e especialista do INMETRO.

Mesmo com a Certificação Internacional ISO 14001, a Titan reconhece a importância de uma auditoria independente para sua gestão de resíduos. “Estamos muito orgulhosos por sermos a primeira empresa a receber o Selo Verde da Ambipar. Além de cumprirmos com todas as normas legais para uma indústria localizada na cidade de São Paulo, somos referência em ações relacionadas ao meio ambiente e sociais – temos estações de tratamentos próprias, medições diversas e trabalhamos muito para nos tornarmos uma empresa Aterro Zero. Queremos fazer a diferença para futuro das próximas gerações”, comemora Edson Tebaldi, diretor geral da Titan Pneus.

A Titan Pneus atua há mais de 100 anos de atuação no mercado norte-americano e realiza vendas em 85 países. Produz pneus de alta qualidade, resistência, desempenho e durabilidade para veículos como caminhão e camioneta convencional, além de uma ampla linha agrícola, florestal e fora de estrada.

Sobre a Ambipar Certification

A Ambipar Certification faz parte do Grupo Ambipar e é uma empresa especializada em serviços de certificação. Creditada como um Organismo de Certificação (OCP) pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), a empresa é a única com escopo de reconhecimento para gestão de resíduos com práticas de aterro zero e economia circular no Brasil.

Sob sua chancela, a Ambipar Certification concede o Selo Verde às organizações que se destacam por meio de atendimento legal e cumprimento de ações de valorização de resíduos complexos e não complexos.

Sobre a Ambipar

Com escritório administrativo em São Paulo e matriz em Nova Odessa – SP, a Ambipar é uma multinacional brasileira, com presença em 18 países da América do Sul, Europa, África, América do Norte e na Antártida. Além da Ambipar Certification, a empresa é formada também pela Ambipar Environment e pela Ambipar Response, dois segmentos de referência no mercado de gestão ambiental e respostas ambientais. O Grupo Ambipar tem em seu DNA o comprometimento com sustentabilidade, trabalhando os pilares ESG dentro de seus negócios e apoiando seus clientes.