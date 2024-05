Grupo de Amigos de Holambra Embarca na Caminhada da Fé até Aparecida

No dia 29 de maio, um grupo de amigos de Holambra, formado por Belinha Fogaça, Sérgio, Lolla e Paulo Alves iniciou uma jornada espiritual de Aguas da Prata até Aparecida, com previsão de chegada no dia 9 de junho. Juntos com outros integrantes do grupo “Firmes na Fé”, cada um deles traz consigo um motivo especial, todos movidos pela fé e gratidão a Nossa Senhora Aparecida.

Para Belinha Fogaça, a caminhada é uma “missão de agradecimento pela minha vida e pedido de vida com saúde para todos que fazem parte da minha família”. Paulo Alves está “cumprindo uma promessa e pedindo proteção aos familiares e amigos”. Lolla expressa “muita gratidão a Nossa Senhora e muita proteção à família”. Já para Sérgio, a jornada é movida pela “devoção a Nossa Senhora e agradecimento”.

Com o coração cheio de fé, o grupo parte nessa jornada enriquecedora, esperando não apenas alcançar seu destino, mas também encontrar momentos de reflexão e crescimento espiritual ao longo do caminho.

Reflexão sobre o Caminho da Fé, por Belinha Fogaça

Sempre justificamos não fazermos determinada tarefa alegando não ter tempo. Um dia desses ouvi no rádio enquanto estava a caminho do trabalho que o dia tem 1.440 minutos, e nós sempre julgamos não termos 5 minutos para nós mesmos. Foi a partir daí que começou a mudança em minha vida. Pensar que fazemos tudo pelos outros e nunca para nós mesmos. Eu sou mãe, sou esposa, sou empregada privada, sou amiga, sou de tudo para todos, menos eu mesma. A caminhada de 12 dias fará com que resgate momentos que provavelmente não me recordo, diante de tantos fatos que acontecem em apenas 24 horas se somados a 41 anos de minha vida. Refletir sobre quantas lutas, quantas vitórias, quantas lágrimas e quantas risadas, e quanto tempo já se passaram e quantos ainda terei pela frente. Pode ser que não sejam muitos, mas agora o que importa é que eu quero viver primeiramente a mim e muitas coisas ficaram em segundo lugar. Entendam que isso não é ingratidão, apenas prioridades que precisam ser avaliadas, e somente você mesma pode fazer isso. Para que quando não tiveres mais tempo e saúde para viver como gostaria, não reclames por ser tarde novamente, alegando não ter tido tempo.

Pare e pense nesse momento da sua vida o que você tem feito para ti. Será que não é o momento de repensar as prioridades e colocá-las em prática ainda que o tempo te permita.

Esperamos bons pensamentos positivos de todos vocês para NÓS nessa jornada de 12 dias.

Obrigada aos meus amigos que seguirão rumo ao caminho da fé! Até breve!!!”

Essa reflexão de Belinha Fogaça encapsula o espírito desta caminhada, convidando todos a pensar sobre suas próprias vidas e a importância de se dedicar tempo a si mesmo, enquanto o grupo avança, passo a passo, rumo a Aparecida.