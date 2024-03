GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO REALIZA 1º ENCONTRO DO ANO NO PRÓXIMO DIA 22

O primeiro encontro do Grupo de Apoio à Adoção de Jaguariúna (GAPA) em 2024 será no próximo dia 22 de março, às 19h, na UniFAJ- Interclínicas. O grupo é fruto de uma parceria entre a Vara da Infância e Juventude de Jaguariúna e a UniFAJ e conta com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna.

Com o tema “Adoção, o que nos move?”, o encontro irá debater as motivações e expectativas quanto à filiação por adoção.

O objetivo do GAPA é oferecer espaço para informação e reflexão para pretendentes à adoção e pais adotivos, estimular a cultura de adoção e o exercício da parentalidade responsável. É aberto aos pretendentes à adoção, seus familiares e aos interessados no tema.