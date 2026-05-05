Syngenta abre vagas de estágio com oportunidades em Holambra e Paulínia

Programa é voltado a estudantes de graduação e oferece atuação em diversas áreas do agronegócio

O Programa de Estágio da Syngenta, destinado para jovens talentos que desejam iniciar suas carreiras em uma das maiores empresas do agronegócio, está com vagas abertas para diferentes regiões do Brasil e áreas de atuação. As oportunidades são para modelos de trabalho híbrido e presencial, com inscrições abertas até o dia 18 de maio, no site do programa.

As vagas estão distribuídas entre diversas cidades, como Holambra (SP) e Paulínia (SP). O início do período de estágio está previsto para agosto de 2026. Os estudantes devem estar matriculados em curso superior e ter disponibilidade de um ano e meio a dois anos para estagiar.

O programa busca universitários com perfis dinâmicos, curiosos e colaborativos, de cursos como Administração, Economia, Engenharias, Marketing, Química, Direito, Biologia, entre outros. As áreas de atuação incluem Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento, Comercial, Recursos Humanos, Produção, Suprimentos, Finanças, TI e Jurídico.

“Na Syngenta, criamos o cenário ideal para quem deseja construir uma carreira com propósito e solidez. O nosso programa de estágio está sempre se renovando, com novas vagas em diferentes períodos do ano. Queremos atrair jovens que busquem evolução contínua e queiram transformar o agronegócio, um dos motores da nossa economia, por meio da sustentabilidade e inovação”, destaca Luciana Miyagui, Coordenadora de Atração de Talentos na Syngenta.

Os aprovados no processo terão acesso a um pacote de benefícios completo, que inclui remuneração compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, acesso ao Wellhub, cartão de Natal, day off no aniversário e benefícios que variam conforme a localidade, como vale mobilidade, fretado ou estacionamento, além de vale-refeição ou refeição no local. O programa conta, ainda, com uma jornada de desenvolvimento estruturada que visa promover o crescimento pessoal e profissional dos estagiários dentro da Syngenta, a partir de treinamentos em parceria com a Cia de Talentos e curso de inglês com a Hult EF