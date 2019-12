Grupo Mão Amiga realiza evento de final de ano para as crianças de Posse

O Grupo Mão Amiga realiza um evento especial de final de ano para as crianças de Santo Antônio de Posse. O evento será realizado na Praça Santo Antônio (Praça da Matriz), no dia 28 de dezembro, das 9h00 às 15h.

O Grupo Mão Amiga, formado por voluntários da cidade, está trabalhando para proporcionar um dia muito especial neste final de ano para as crianças do município.

Neste evento as crianças terão Balão bolha, Cama elástica, Piscina de bolinhas, Tobogã, Algodão doce, Pipoca e muita recreação com pintura facial e brincadeiras. As atividades são oferecidas tudo gratuitamente.