Grupo O Regional lança Podcast nesta sexta-feira

A tecnologia nos últimos anos vem mudando a maneira dos veículos e da mídia de se comunicarem. Pensando nisso, o Grupo O Regional de Comunicação vem nos últimos anos, buscando se adaptar e fazer bom uso dessas novidades para acompanhar o leitor que vive na correria do dia-a-dia e o jovem que hoje, utiliza de novos meios para se manter informado. Assim, o Grupo O Regional lança nesta sexta-feira, 15 de setembro, seu primeiro Podcast.

O Regional Tour Podcast surge com a ideia de mostrar tudo sobre o turismo, comércio e a cultura em Holambra e será apresentado por quem entende muito do assunto – Ivonne de Wit, que com mais de 32 mil seguidores no Instagram, mostra diariamente tudo sobre a cidade das flores através do Portal de Holambra. As gravações, acontecem no Estúdio Nascer do Som, também em Holambra, com direção do produtor e músico, Gabriel Francis.

Luis Carlos Benedito, proprietário do Grupo e idealizador do projeto destaca que o Grupo O Regional vem trabalhando fortemente para usar da tecnologia a seu favor, “Hoje possuímos sete jornais impressos e on-line que também podem ser vistos no Portal O Regional.net e na Plataforma O Regional On, na versão digital, em breve lançaremos o Guia Caminhos da Região, um guia turístico completo que engloba 25 municípios, sendo parte da Região Metropolitana de Campinas, Baixa Mogiana, Circuito das Águas Paulista e Sul de Minas,um novo produto que visa valorizar a culinária e o comércio, potencializando o turismo e movimentando a economia local.”

Sobre o PodCast, Luis destaca que ao longo das semanas, muita coisa bacana e muita informação vem por aí com entrevistados que fizeram e continua fazendo parte da história do desenvolvimento e crescimento de Holambra e mais, destaca também que pretende ampliar o novo projeto para outras cidades da região. “O PodCast vai poder ser acompanhado através das redes sociais oficiais em qualquer lugar que o público estiver, queremos garantir informação de um jeito prático, moderno e divertido,” conclui.

O primeiro programa vai ao ar nesta sexta, às 19h no canal oficial do Youtube – O Regional TV (https://www.youtube.com/channel/UCYgTUHI3lyRrFLPUORcKSuQ), também no Guia Caminhos da Região e no Instagram @regionaltour.podcast. Sugestões e informações através do email podcastoregional@gmail.com.

Clique no link: https://youtube.com/@oregionaltv2023?si=8sNMvBVk4E1FlY_Z