Grupo Pró-Vida de Santo Antônio de Posse Abre Inscrições para Curso Profissionalizante Gratuito

A Associação Pró-Vida de Santo Antônio de Posse está com inscrições abertas para um curso profissionalizante gratuito voltado para jovens de 14 a 18 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de junho pelo WhatsApp no número (19) 99881-6242.

Áreas de Conhecimento Abrangidas

O curso oferecerá um desenvolvimento abrangente, focando em habilidades técnicas e sócio comportamentais. Entre as habilidades técnicas, os alunos aprenderão:

· Conhecimento em softwares

· Comunicação escrita

· Habilidade de negociação

Já as habilidades sócio comportamentais incluem:

· Liderança

· Trabalho em equipe

· Comunicação efetiva

· Capacidade de negociação

· Adaptabilidade

· Criatividade

Local e Horário das Aulas

As aulas serão ministradas na sede da Associação Pró-Vida, localizada na Rua Dr. Eduardo Bergo, 149 – Vila Esperança. Para não interferir no desempenho escolar dos jovens, os cursos acontecerão no contra turno da escola, com os seguintes horários:

· Manhã: das 9h às 12h

· Tarde: das 14h às 17h

Responsáveis pelas Aulas

A coordenadora do curso, Margarete Bonfim, liderará o programa com o auxílio de voluntários que atuarão como facilitadores de aprendizagem.

Período e Carga Horária do Curso

O curso terá a duração de dois meses, com aulas ocorrendo duas vezes por semana, totalizando 3 horas-aula por dia.

Este é um excelente oportunidade para os jovens de Santo Antônio de Posse desenvolverem habilidades importantes para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. Não perca a chance de participar!