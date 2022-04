GRUPO TEATRAL DE HOLAMBRA SELECIONA ATORES PARA NOVA MONTAGEM

Estão abertas as inscrições para audição do espetáculo autoral inspirado nas Memórias de Van Gogh

A peça que foi escrita no ano passado por Gabriella Giordano, moradora de Holambra, é inspirada na biografia e nas cartas do próprio pintor holandês, Vincent Van Gogh, e conta sua história através de suas memórias e testemunhos daqueles que conviveram com ele durante sua vida. A peça autorial, propõe um novo olhar e tenta ainda preencher alguns dos momentos que são mistério até hoje.

Gabriella conta que sempre gostou muito das obras de Van Gogh – “Ao conhecer um pouco de sua história através de alguns filmes, imaginei que a sua vida poderia ser contada por outro ponto de vista, de um jeito diferente e que explorasse mais quem era a pessoa dele, além do pintor.” – e revela – “Me encantei ainda mais ao ler algumas de suas cartas, que mostram um Van Gogh sensível e poético, procurando a beleza do mundo ao seu redor e procurando entender o sentido de cada coisa.”

O diretor Fábio Juneo, já conhecido em nossa cidade por participar de montagens de peças como “O testamento do cangaceiro”, “Ano que vem” e na atuação em diversas peças na região, atuou nos curtas “O tempero” e “Nicolai”, deu vida a Pilatos nas inesquecíveis apresentações do Presépio vivo de Holambra e fez parte do grupo Eterna Arte de Holambra. Ele que também é psicólogo pós-graduado em psicodrama, tem em seu estilo de direção o foco no desenvolvimento do ator em cena.

“Queremos dar vida a essa história com atores da nossa região que tenham vontade, determinação e principalmente o desejo de experienciar essa arte de contar histórias. Quem já admira a história do pintor, vai se encantar ainda mais com a história do humano além do gênio.”

O espetáculo tem sua estreia prevista para setembro deste ano e os ensaios acontecerão semanalmente. O objetivo do grupo é realizar apresentações em cidades da região e em festivais de teatro. Essa é uma bela oportunidade (gratuita) para os atores de nossa região a conhecerem e participarem da história instigante do pintor, que já foi homenageado na cidade com um parque com seu nome. E convida o publico a se aprofundar nas emoções do pintor Holandês, por meio do seu jeito poético de ver a vida e o mundo ao seu redor, junto à sua maior paixão, a pintura.

SOBRE AS AUDIÇÕES

As audições acontecerão no Teatro Municipal de Holambra, no dia 9 de maio (segunda-feira) e têm como objetivo selecionar atores amadores e profissionais de nossa região para integrarem o projeto, oferecendo a oportunidade de vivência e experiência teatral por meio da montagem e das apresentações do espetáculo “As memórias de Van Gogh”.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 5 de maio (quinta-feira). Os inscritos receberão um e-mail contendo o texto para a cena de apresentação, de acordo com o personagem escolhido, que deverá ser realizada no dia da audição.

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: asmemoriasdevangogh@gmail.com e os requisitos são: