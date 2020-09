GT Sprint Race: Disputas foram alucinantes na primeira corrida da segunda etapa

Deu Thiago Camilo (GTSR#21) mais uma vez na GP Sprint Race. O piloto paulista, que havia vencido a primeira corrida na etapa de abertura, em Cascavel (PR), repetiu a dose na manhã deste sábado (29). Após um bom duelo com o paranaense Ricardo Sperafico (GTSR#23), Thiago venceu mais uma, desta vez no belo circuito do Velocitta. Ele completou a prova com o tempo de 25min15s348, três décimos na frente de Sperafico. Eduardo Trindade (GTSR#17) completou o pódio da categoria PRO.

Sobrou emoção na corrida que abriu a programação da segunda etapa d a temporada 2020 da GT Sprint Race. A vontade de conseguir uma boa posição acabou provocando alguns toques e, consequentemente, muitas trocas de posições. Pole position da primeira corrida, o paranaense Ricardo Sperafico manteve a ponta, mas sofreu forte pressão de Thiago, num duelo à parte de duas feras do automobilismo nacional.

Depois da entrada do carro de segurança na volta cinco, Camilo partiu para o ataque, conseguindo passar o adversário numa manobra incrível, mostrando porque é um dos sérios candidatos da temporada. A partir daí, o piloto do GTSR#21 precisou apenas manter o ritmo e, mesmo sendo atacado por Sperafico na última volta, conseguiu garantir a segunda conquista na competição.

Com o resultado, a briga pela liderança na classificação geral ficou ainda mais acirrada. Ricardo Sperafico/Rodrigo Sperafico lidera com 61 pontos, enquanto Thiago Camilo/Beto Cavaleiro está em segundo, 58, e Diego Ramo em terceiro, 54.

“É muito legal voltar a competir com os irmãos Sperafico, a gente já teve duelos assim em outras categorias. Muito feliz de estar de volta ao Velocitta, gosto muito do autódromo. E a corrida foi o que puderam ver, com muita disputa, no começo pressionado bastante, com troca de posição e até que no fim, depois do Safety Car consegui pressionar ele, manter a liderança. Foi muito bom, estou muito feliz”, declarou.

Na PROAM, a vitória ficou com Léo Torres (GTSR#45), quinto no geral, ficando em segundo Alex Seid (GTSR#1) e em terceiro Pedro Ebrahim (GTSR#79). “Eu larguei em sétimo, tinha que passar o (Alex) Seid que tinha largado em primeiro na minha categoria, então meu alvo era ele. Passei a corrida inteira brigando por posição pra não deixar ninguém da PRO ficar entre nós. Também tentei cuidar do carro porque tem mais uma corrida e meu parceiro vai correr a próxima, então deu tudo certo no final”, afirmou Leo.

Já na AM, o melhor da primeira corrida foi estreante Pedro Costa (GTSR#44). Edison Cortez (GTSR#27) terminou em segundo lugar, enquanto Paulo Borges (GTSR#88) ficou com o terceiro lugar. “Eu estou muito feliz, o carro é incrível, a categoria também incrível. Eu estou muito impressionado, o Thiago faz um trabalho espetacular com toda a equipe. E devo fazer todo o campeonato, fiquei ainda mais animado”, declarou Pedro Costa, vencedor da disputa da manhã.

A GT Sprint Race é patrocinada pela Tekbond, Yokohama, Militec1, Sparco, TecPads, Injepro e Fremax.

RESULTADO DA PRIMEIRA CORRIDA (ETAPA 2)

1) #21 Thiago Camilo, PRO, 25min15s348

2) #23 Ricardo Sperafico, PRO, a 0s322

3) #17 Eduardo Trindade, PRO, a 16s137

4) #19 Diego Ramos, PRO, a 16s864

5) #45 Leonardo Torres, PROAM, a 17s282

6) #44 Pedro Costa, AM, a 22s006

7) #82 Gerson Campos, PRO, a 22s211

8) #79 Pedro Ebrahim, PROAM, a 22s380

9) #53 Enrico de Lucca, PROAM, a 22s571

10) #30 Josimar Jr., PROAM, a 23s829

11) #27 Edison Cortez, AM, a 34s061

12) #8 Lucas Daleffe, PRO, a 37s479

13) #88 Paulo Borges, AM, a 46s916

14) #33 Bruno Campos, AM, a 48s121

15) #55 Walter Lester, AM, a 53s140

16) #07 Pedro Bezerra, AM, a 1m30s808

17) #85 Eduardo Menossi, AM, a 1 volta

18) #11 Weldes Campos, PROAM, a 3 voltas

Não completou 75%

19) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 6 voltas

20) #01 Alex Seid, PROAM, DQ