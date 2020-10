GT Sprint Race têm alternância de líderes na AM

Sexta-feira, 16 de Outubro de 2020

GT Sprint Race têm alternância de líderes na AM

Foram ao topo da tabela do torneio nacional três carros diferentes em quatro etapas da nona temporada. A busca será acirrada nas duas etapas finais, em Interlagos (28/11) e Curitiba (19/12). Antes disso, a categoria terá a decisão da GT Sprint Race Special Edition no dia 1º/11.

Na categoria AM, em quatro etapas e oito corridas disputadas da GT Sprint Race Brasil foi uma verdadeira alternância de lideranças, três carros já estiveram à frente. Na primeira etapa o GTSR#85 de Eduardo Menossi e Marcelo Brisac, no Velocittá o GTSR#44 de Luiz Arruda e Pedro Costa, na terceira etapa assumiu o GTSR#55 de Walter Lester e, ao final da maratona de provas em Curitiba, novamente o carro de Luiz Arruda, todos eles fazem belíssimas campanhas.

A GT Sprint Race computou até aqui três lideranças diferentes na tabela de classificação da competição nacional na divisão AM. Marcelo Brisac/Eduardo Menossi do GTSR#85 iniciou a contagem, marcou uma vitória e uma terceira colocação na etapa de Cascavel e, a dupla segue em vice para a reta final com 121 pontos na competição.

Luiz Arruda (GTSR#44) assumiu após a segunda etapa no Autódromo Velocitta, Walter Lester (GTSR#55) na terceira etapa. Agora, Luiz Arruda retoma a frente da tabela de classificação com 141 pontos acumulados, foram três vitórias e dois segundos lugares no pódio.

“Tenho que focar em continuar a evolução, tudo está dando certo, e dar valor para as outras duplas e pilotos é muito importante, reconhecer a força dos adversários para definir as estratégias dos finais de semana. A diferença que temos não é confortável, por isso, precisamos agir com inteligência pensando no campeonato já que iremos carregar 30 quilos na próxima pela liderança”, menciona Arruda.

“Valorizo muito a formatação do campeonato, é o que dá um dinamismo diferente, muito bom para todos os pilotos. A GT Sprint Race só tem que ser reconhecida como uma das principais categorias de automobilismo do Brasil, por conta do quanto o Thiago Marques concentra-se em inovação a cada ano. Os novos carros estão muito competitivos, o organizador fez um excelente trabalho, a Sprint está de parabéns. O carro contorna e freia muito mais que os do ano passado”, explicou.

“Estou muito feliz em poder fazer parte do grid. É um prazer enorme da minha parte poder dividir a pista e passar o final de semana com pilotos consagrados, isso traz um aprendizado não só para a pista, mas para vida, em saber como eles performam e se autoavaliam. Quero agradecer, é mais um mérito da organização”, complementou Arruda.

Pedro Costa, que reveza o GTSR#44 com Arruda, tem uma etapa a menos e, por isso, segue na terceira colocação, com duas vitórias e um segundo lugar, somando 116 pontos. “O lema sempre foi me manter constante. Temos mais duas etapas pela frente, já acostumei com o carro e com os autódromos”, explica Pedro Costa.

“Foi uma estreia repentina no campeonato. Fiquei surpreso com o resultado de P1 logo na segunda etapa ainda em adaptação. Foi bem difícil sentar em um carro novo e fazer virar tempo, pois é muita variável, mas deu um feed muito bom entre carro e piloto. Percebi logo que é um carro muito mais voltado para um fórmula do que para o turismo”, declarou o piloto paulistano.

“Estou muito feliz com o campeonato, fiz bons amigos e também estou satisfeito com a organização e a atenção que tenho recebido. O carro está muito bom e confiável. Sinto-me preparado e otimista para levar o título este ano”, enfatizou Pedro.

Menossi e Brisac seguem na vice-liderança com 121 pontos. “A dupla Luiz Arruda/Pedro Costa está muito forte. O nível dos pilotos da categoria melhorou muito esse ano, todos estão muito rápidos. Nossa estratégia será preservar o carro e procurar pontuar ao máximo”, disse Marcelo Brisac. “Vamos para as próximas dando o nosso melhor e tentar virar o jogo”, enfatizou Eduardo Menossi.

Walter Lester chegou à liderança na terceira etapa, conta com uma vitória, um segundo e um terceiro lugar. “Temos corridas muito bacanas com um carro excelente, muito gostoso de pilotar. A categoria AM está bem disputada com a alternância de posições na liderança toda a hora, cheguei à frente da tabela na terceira etapa e após a quarta cai para quarto. Então, tudo pode acontecer até a última corrida do ano. Vou tentar a primeira posição novamente”, finalizou Lester que soma 105 pontos.

A temporada que chega à sua fase final. Restam quatro corridas das 12 programadas. A penúltima etapa, quinta do ano, está marcada para os dias 27 e 28 de novembro, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, localizado na região Sul da capital de São Paulo. A 6ª e última etapa no Autódromo de Curitiba no dia 19/12.

Já a segunda e decisiva etapa da GT Sprint Race Special Edition será em Londrina (PR), no dia 1º de novembro. Portanto, somam-se ao calendário 2020, mais duas etapas (seis corridas) da GT Sprint Race Special Edition, totalizando oito etapas e 18 corridas na nona edição do evento.

A GT Sprint Race é patrocinada pela Tekbond, Yokohama, Militec1,

Sparco, TecPads, Injepro e -Fremax.

–

Classificação do campeonato, após oito corridas:

PRO

1) #23 Rodrigo Sperafico e Ricardo, 156 pontos

2) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 136

3) #19 Diego Ramos, 127

4) #19 Luciano Zangirolami, 117

6) #77 Lucas Daleffe, 106

7) #82 Gerson Campos, 99

5) #17 Eduardo Trindade/Daniel Coutinho, 98

PROAM

1) #11 Weldes Campos, 127 pontos

#30 Josimar Jr, 127

3) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 116

4) #79 Kau Machado/Pedro Ebrahim, 109

5) #45 Léo Torres/Luis Debes, 108

6) #793 Adalberto Baptista, 95

7) #53 Enrico de Lucca/Danilo Ramalho, 64

8) #55 Vinny Azevedo, 28

AM

1) #44 Luiz Arruda, 141 pontos

2) #85 Eduardo Menossi/Marcelo Brisac, 121

3) #44 Pedro Costa, 116

4) #55 Walter Lester, 105

5) #33 Bruno Campos, 104

6) #88 Paulo Borges, 102

7) #07 Pedro Bezerra, 80

8) #55 Caê Coelho, 71

9) #27 Edison Cortez, 64

10) #27 Guto Negrão, 25

–

Próximas etapas da GT Sprint Race:

1º/11 – Londrina/PR – Special Edition

28/11 – Interlagos/ SP

19/12 – Curitiba/PR

–

Siga-nos também nas redes sociais:

Facebook: fb.com/SprintRaceBrasil

Twitter: @Sprint Race

Youtube: youtube.com/sprintracebrasil

Instagram: instagram.com/sprintrace

Site: www.sprintrace.com.br [7]

–

Fotos para download: https://www.flickr.com/photos/gt_sprintrace/albums

[8]

—

Consultoria de Comunicação e Assessoria de Imprensa

SIG Comunicação – sig@sigcomunicacao.com.br [9]

Silvana Grezzana Santos | +55 (11) 999.726.966

Crédito fotos: Luciano Santos/SiGCom

A quinta etapa da GT Sprint Race Brasil acontece no dia 28/11 em

Intelragos

(Foto: Luciano Santos | SiGCom)

[10]

Alta [10] | Web [11]

#85 Eduardo Menossi / Marcelo Brisac

(Luciano Santos | SiGCom)

[12]

Alta [12] | Web [13]

#44 Luiz Arruda / Pedro Costa

(Luciano Santos | SiGCom)

[14]

Alta [14] | Web [15]

#55 Walter Lester | Caê Coelho

(Luciano Santos | SiGCom)

[16]