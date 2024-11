Guaçuanas vão representar a cidade nas Paralimpíadas Escolares 2024

Três estudantes da rede pública de ensino de Mogi Guaçu vão representar a cidade na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares 2024 nas modalidades de atletismo e goalball. A competição acontece nesta semana entre os dias 25 e 30 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

A paratleta Yasmim Barbosa Teodoro vai competir na modalidade de goalball e é estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profº Geraldo Sorg. As outras duas são alunas da Escola Estadual Profª Benedita Nair Xavier Vedovello e vão disputar as provas de atletismo para pessoas com deficiência visual ou cegueira, sendo elas Gabriela Souza de Oliveira e Emily Vitória do Santos Manca.

As guaçuanas passaram por uma seleção, que aconteceu no primeiro semestre no Centro Paralímpico e, agora, compõem a delegação do Estado de São Paulo. Emily Vitória do Santos Manca é a veterana do trio, sendo esta a sua quarta participação na fase nacional. Já as estudantes Yasmim Barbosa Teodoro e Gabriela Souza de Oliveira participam da competição pela primeira vez.

As Paralimpíadas Escolares têm como finalidade estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as escolas do território nacional, promovendo ampla mobilização em torno do esporte. A fase nacional deste ano deve reunir mais de dois mil estudantes de 26 estados e do Distrito Federal (DF), sendo essa a maior edição da história.