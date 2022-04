GUAÇUANO E MOGIMIRIANA SÃO OS GRANDES CAMPEÕES NA VOLTA DA CORRIDA DE TIRADENTES

No dia 21 de abril foi retomada a Corrida de Tiradentes. A tradicional prova de rua estava ausente do calendário há 24 anos e voltou à agenda esportiva mogimiriana por iniciativa da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esporte.

Mais de 250 pessoas participaram da corrida e da caminhada, que percorreu ruas do bairro da Santa Cruz, na Zona Oeste. Na geral masculina, a vitória foi de Fábio Donizete de Souza, de Mogi Guaçu, com o tempo de 8 minutos e 41 segundos. Com 8 minutos e 43 segundos, o segundo lugar ficou com Ederson Marcelo de Freitas, de Mogi Mirim. Já a terceira posição foi de Wanderley Ferreira Júnior, de Engenheiro Coelho, com 9 minutos cravados.

No feminino, Jesiane da Silva Bezerra, de Mogi Mirim, foi a campeã, com o tempo de 10 minutos e 42 segundos. Também de Mogi Mirim, Rosangela da Silva Marim foi a segunda colocada, com 10 minutos e 52 segundos. E a terceira posição foi de Ana Caroline Gualtieri Bueno Boccagini, de Mogi Guaçu, com o tempo de 11 minutos e 15 segundos.

Além dos troféus para os três primeiros colocados gerais em cada categoria, houve ainda medalhas para os três melhores classificados de cada faixa etária: até 20 anos, de 21 a 30 anos, de 31 a 40 anos, de 41 a 50 anos, de 51 a 60 anos, de 61 a 70 anos e acima de 70 anos.

“Foi muito emocionante ver este sonho ser colocado em prática. A Corrida de Tiradentes voltará a ser habitual e, no ano que vem, vamos modernizá-la, indo além do percurso antigo e colocando distâncias maiores, que são mais habituais nas provas de hoje em dia”, frisou Wilians Mendes, Secretário de Esporte. Além de Wilians, também marcaram presença o Secretário de Governo, Massao Hito, o secretário de Cultura, Luiz Dalbo, o vereador Márcio Ribeiro e representantes de outras pastas envolvidas.

A 15ª edição da Corrida de Tiradentes foi uma realização da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim por meio da Secretaria de Esporte, com o apoio das secretarias de Mobilidade Urbana, Saúde, Cultura, Segurança Pública e de Serviços; da Calhas Gasparini, Hotel Zorzetto, Massas da Cecília e Sincomercio.

Clique no link abaixo e confira as fotos da 15ª Corrida de Tiradentes:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1631600113871176&type=3