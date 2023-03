GUARDA CIVIL MUNICIPAL ALZENI PROMOVE PALESTRA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

A Guarda Civil Municipal de Estiva Gerbi, Alzeni Maria de Lima Rodrigues, promoveu nesta semana, palestra aos alunos da rede municipal da cidade no Centro Educacional “Alberto de Souza”, abordando temas importantes como resgate de valores, drogas, violência nas escolas e nas ruas, atos infracionais, respeito pelas escolas e educadores, bullying, entre outros.

De acordo com a prefeita, Cláudia Botelho, temos o dever de ensinar nossos alunos a amarem as escolas e nossos educadores bem como, respeitar seus colegas e funcionários. “Todos devem saber que atos de infração geram atos de punição e que somos todos iguais, por isso todos merecem respeito. Ninguém pode fazer bullying com ninguém. Temos que ser solidários com aqueles que precisam. Temos o dever de preparar nossos alunos para serem cidadãos críticos, porém justos e equilibrados. A escola é o segundo lar das nossas crianças, passam a maior parte do tempo dentro delas, portanto, a sensibilidade nunca deverá se perder, nem o amor pela educação”, concluiu a prefeita.

Essa importante ação de conscientização é uma parceria da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Secretaria Municipal de Educação com total apoio da Prefeitura Municipal.