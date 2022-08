GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE AVERIGUA SUSPEITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E FAZ APREENSÃO DE OBJETOS

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse fez uma averiguação por suspeita de tráfico de drogas e a apreensão de objetos na noite desta sexta-feira, dia 12 de agosto, no Bairro São Judas Tadeu.

A Equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) formada pelo motorista Subinspetor GCM Pereira, encarregado 1° CL GCM Rebequi e o auxiliar 1° CL GCM Alves, estavam em patrulhamento numa rua do bairro São Judas Tadeu, onde é de conhecimento a mercancia de entorpecentes e deparou-se com dois indivíduos que ao notarem a presença da viatura ficaram incomodados. Eles foram abordados para revista minuciosa, onde um dos averiguados estava com R$ 190,00 em seu bolso e ao ser indagado sobre o valor não soube informar a origem da quantia.

Já o outro averiguado respondeu que estava no local, pois é usuário de drogas, porém, nada foi localizado com ele. Ao lado de onde os indivíduos estavam sentados foram localizados 14 empendorfs verdes com uma substância análoga a cocaína e mais 6 buchas esverdeadas aparentando ser maconha. Ambos foram indagados sobre os objetos encontrados próximo a eles e os indivíduos afirmaram desconhecer a propriedade. Diante desta situação ambos foram conduzidos para o PS local para exames médicos de praxe, posteriormente foram levados ao CPJ em Jaguariúna para apreciação da autoridade judiciária.

O Dr. Erivan Vera Cruz, delegado de plantão, elaborou B.O.P.C de averiguação de tráfico de drogas e apreensão de objetos, e os suspeitos responderão a inquérito policial em liberdade.