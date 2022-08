Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse recupera veículo roubado

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse (GCM) recuperou um veículo roubado na cidade nesta quinta-feira, dia 11 de agosto, por volta das 16h, no bairro Pedra Branca. O veículo foi encontrado numa área rural da cidade, próximo a fazenda Fortaleza.

Uma equipe da GCM foi informada sobre o roubo de um veículo, ocorrido pelo bairro Pedra Branca por volta das 16 horas, quando dois indivíduos em uma motocicleta chegaram pelo lado da motorista exibindo uma arma de fogo e pediram para que a mesma e a passageira descessem do veículo rapidamente e as ameaçou dizendo que iria atirar. Assim que as mulheres desceram, o indivíduo que estava na garupa da moto, assumiu a direção do veículo e saiu em alta velocidade deixando as vítimas no local.

Auxiliadas por moradores, as vítimas que são moradoras da cidade de Hortolândia se dirigiram até a base da Polícia Militar (PM) e informaram sobre o ocorrido. Posteriormente, foi dado ciência a equipe da GCM que iniciou o patrulhamento nas imediações do roubo e, após receber uma informação sobre um veículo abandonado em uma área rural do município, a equipe se deslocou até o local onde após pesquisar o emplacamento, logrou êxito em recuperar o bem roubado.

Foi dado ciência a autoridade judiciária, e o veículo foi conduzido até a CPJ de Jaguariúna, e após os trâmites legais foi entregue a proprietária.