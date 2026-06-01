Guarda Municipal apreende mais de 500 porções de drogas em Pedreira
Ação foi realizada na tarde de sábado, dia 30, no Jardim Triunfo; suspeito fugiu e não foi localizado
A Guarda Municipal de Pedreira apreendeu 541 porções de drogas na tarde de sábado, dia 30, durante uma ação de patrulhamento no bairro Jardim Triunfo.
Segundo as informações, a equipe formada pelos guardas municipais Paulella, J. Wilson e M. Lopes realizava ronda em uma região conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem fugiu a pé e dispensou uma bolsa em um corredor antes de escapar. Os guardas tentaram acompanhá-lo, mas ele conseguiu fugir, possivelmente acessando outra via após passar por telhados de residências da região.
Durante a vistoria na bolsa abandonada, a equipe encontrou grande quantidade de entorpecentes já fracionados e prontos para a comercialização.
Foram apreendidos 42 invólucros de dry, 66 porções de maconha, 225 pinos de cocaína e 208 pedras de crack, totalizando 541 porções de drogas.
Todo o material foi recolhido e apresentado na unidade policial para registro da ocorrência e apreensão. A Polícia Civil deverá prosseguir com as investigações para identificar e localizar o responsável pelos entorpecentes.
Fonte: Guarda Municipal de Pedreira
