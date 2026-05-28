PM recupera veículo furtado em Holambra e identifica ligação com outro furto na região

Ocorrência registrada na quinta-feira terminou com um homem preso por receptação; outro veículo furtado foi localizado pela GCM em Santo Antônio de Posse

A Polícia Militar recuperou, no final da tarde de quinta-feira (27), um veículo furtado em Holambra. A ação teve início após os policiais receberem informações de que o automóvel havia passado pelo sistema de monitoramento da Rodovia SP-107, no sentido Holambra.

Com base nas informações, a equipe iniciou patrulhamento pela rodovia e localizou o veículo trafegando em sentido contrário. Após um breve acompanhamento pelo acostamento, os policiais conseguiram realizar a abordagem alguns metros à frente, ainda no sentido Holambra.

Durante a verificação, foi constatado que o veículo era produto de furto ocorrido em Holambra no dia 26 de maio. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Por conta do mau estado de conservação, o automóvel permaneceu na Delegacia de Polícia de Holambra.

O condutor foi apresentado na Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna, onde permaneceu preso pelo crime de receptação.

Ainda durante a ocorrência, um homem compareceu ao local relatando que seu veículo havia sido furtado no bairro Bairrinho, em Artur Nogueira, por um indivíduo desconhecido. Segundo ele, o comparsa estaria utilizando um carro semelhante ao que acabara de ser abordado pela PM.

Com os dados do segundo veículo, os policiais realizaram levantamento pelo sistema Muralha Paulista e verificaram que o automóvel havia seguido sentido Jaguariúna e, posteriormente, Santo Antônio de Posse.

Mais tarde, os policiais foram informados de que o segundo veículo furtado havia sido localizado pela Guarda Civil Municipal em Santo Antônio de Posse. O carro e o suspeito foram apresentados em Jaguariúna. O automóvel ficou apreendido para restituição à vítima, e o indivíduo permaneceu preso pelo crime de furto.

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