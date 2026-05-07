Cultura e entretenimento: confira a programação de maio do Pontos MIS

O Programa Pontos MIS segue com programação cultural gratuita em Santo Antônio de Posse durante o mês de maio. As sessões acontecem no Departamento de Cultura e Turismo, localizado na Rua Iasra Hemsse Moraes, nº 180, no Centro.

Abrindo a programação, no dia 13 de maio, às 14h30, será exibido o filme Como Nossos Pais, drama que acompanha uma mulher enfrentando conflitos familiares, profissionais e pessoais, abordando escolhas, frustrações e recomeços. O filme tem classificação indicativa de 12 anos e duração de 1h46.

No dia 20 de maio, também às 14h30, o público poderá assistir ao documentário As Primeiras, que retrata a trajetória de mulheres que fizeram parte da primeira seleção feminina de futebol do Brasil. A produção mostra histórias de superação, amizade e resistência vividas dentro e fora dos campos. Classificação: 12 anos. Duração: 1h15.

Já no dia 27 de maio, às 9h, será exibida a animação Zuzubalândia: O Filme, com classificação livre. A história acompanha a abelha Zuzu em uma aventura para salvar o reino da Zuzubalândia.

Encerrando a programação do mês, no dia 27 de maio, às 14h30, será apresentado o filme Chega de Saudade. O longa retrata histórias de amor, amizade e companheirismo vividas em um baile da terceira idade, mostrando de forma sensível as relações humanas e o envelhecimento. O filme possui classificação indicativa de 12 anos e duração de 1h35.

As sessões são gratuitas e abertas ao público.