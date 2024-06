Guarda Municipal de Pedreira Prende Traficante de Drogas em Flagrante no Jardim Triunfo

Na manhã desta terça-feira, 25, a equipe de ROMU da Guarda Municipal prendeu em flagrante delito um rapaz que estava traficando drogas próximo ao SAMUCA, no Jardim Triunfo. A prisão ocorreu por volta das 9:25 quando os GMs sub-inspetor Zanelato, GM Cotrin e Damião estavam em patrulhamento pelo local dos fatos e surpreenderam o indivíduo com uma grande quantidade de entorpecentes.

De acordo com a GM, foram apreendidos com o rapaz cerca de 212 porções de cocaína, 156 porções de crack, 46 porções de maconha e R$ 40,00 possivelmente provenientes do tráfico.

Diante dos fatos, o rapaz foi conduzido ao Plantão Policial e, após apreciação do delegado de Polícia Dr. Alexandre Henrique Leme Silva, foi registrado o flagrante de tráfico de drogas e captura de procurado, permanecendo o indivíduo preso e no aguardo da audiência de custódia.