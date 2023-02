Guarda Municipal realiza capacitação de instrução de armamento e tiro

A Prefeitura de Cosmópolis, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, efetivou o Estágio de Qualificação Profissional – EQP/2023, curso inicial aos Guardas Municipais para as habilitações no fuzil calibre 5,56 NATO.

Na primeira etapa do EQP/2023 foram realizadas 12 horas teóricas e manuseios dos armamentos, os conteúdos do curso são exigidos pela Polícia Federal, através da portaria n° 9/2022.

A segunda etapa do EQP serão efetivadas as etapas de aprendizados em estande de tiro, técnicas e estudos das armas. As aulas são coordenadas pelo Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, Fábio Teixeira Louro, instrutor em armamentos e tiros.