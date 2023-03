Guardas civis de Amparo terão uniformes para eventos solenes

A proposta apresentada pelo prefeito municipal de Amparo, Carlos Alberto

Martins, no Projeto de Lei nº 22/2023 [1], altera a Lei nº 3.962/2018

– que institui o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Amparo – e

acrescenta o dispositivo prevendo que uniformes serão fornecidos aos

servidores. “Eles não possuem uniformes para eventos em que representam

a instituição, como sessões solenes e também para as atividades

administrativas. Por isso, a necessidade de mudar a legislação”, diz o

texto do projeto.

O vereador e guarda civil municipal, Farlin Conrado (MDB), lembrou que

“atualmente, quase todas as Guardas Civis do Brasil têm seus uniformes

de gala”. Na justificativa do projeto, está descrito que haverá

uniformes de gala/representação para solenidades, recepções,

cerimônias e reuniões, de caráter oficial ou particular. E o uniforme

de passeio/administrativo, quando para atividades operacionais e de

cunho administrativo. Ao todo, 83 guardas civis integram a corporação

amparense.

O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade na noite de 27 de março.

Estavam presentes o presidente Edilson Camillo (Dil – PSD) e os

vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos

Cazotti (MDB), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina

Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho

– PSDB), Alice Veríssimo (União), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato

(PT).