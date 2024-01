Guardas Municipais de Holambra que salvaram bebê engasgada reencontram pais da menina

Os Guardas Civis Municipais de Holambra que participaram do salvamento da pequena Valentina, de 1 mês e meio de idade, se reencontraram nesta sexta-feira com os pais da criança na base da corporação. A menina ficou engasgada durante a amamentação no primeiro dia de 2024. “Foram como anjos enviados por Deus. A agilidade e a capacitação deles foram excepcionais, meu sentimento é de muita gratidão”, disse a mãe Beatriz Raynara da Silva.

Segundo o GCM Giovanni Rossi, ele e os agentes Gabriel Miranda, Mario Menezes, Roberto Nascimento e Leomar Barreira estavam no final do plantão quando o pai e a mãe da menina apareceram no local com a bebê no colo. “Ela estava com a coloração azulada porque ficou com as vias aéreas parcialmente obstruídas durante a amamentação”, relatou. Ele ainda explica que, de imediato, os servidores atenderam a menina na área externa e realizaram a Manobra de Heimlich, aplicada em situações de asfixia. Após o procedimento, a criança expeliu o líquido e começou a chorar. Em seguida, a bebê foi levada pelos agentes até a Policlínica Municipal, onde foi atendida pelas equipes de enfermagem e médica e posteriormente liberada.

“É uma situação que causa uma certa emoção em todos nós e que vai marcar a vida da gente, com certeza. Em quase 7 anos é a ocorrência que, sem dúvidas, mais me emocionou”, contou Rossi. “Agradeço o treinamento e os trabalhos constantes de capacitação que recebi, pois os ensinamentos me fizeram seguir o protocolo e salvar uma vida. Esse sentimento é único, um orgulho que não cabe no coração”, contou.

Guarda Civil Municipal de Holambra

A cidade conta atualmente com 34 Guardas Civis Municipais que atuam nas áreas urbana e rural, garantindo a proteção à comunidade, a preservação do patrimônio, e atuando ativamente na prevenção e combate à criminalidade.