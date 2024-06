Guardas Municipais participam de treinamento para uso de tasers sparks

Teve início na última sexta-feira, 21, o treinamento das equipes da Guarda Civil Municipal de Itapira para uso dos tasers sparks (armas não-letais) que foram recentemente adquiridos para a corporação. As aulas foram realizadas na sala de instrução da corporação e também no recém-montado Centro de Treinamento, situado no Centro de Lazer, ao lado da piscina municipal.

Essas armas de incapacitação neuromuscular são alternativas para os agentes de segurança em situações que envolvam principalmente pessoas reativas e grandes tumultos e são indicadas após falta de êxito na aplicação de técnicas de verbalização e imobilização, por exemplo.

O GCM Martinelli e o GCM Claudinei foram os responsáveis pelas instruções. Ambos haviam feito um curso específico em setembro do ano passado e estão aptos para promover a qualificação dos demais membros da equipe.

Na primeira parte do curso, os guardas participam de uma aula teórica com exposição de todas as regras de uso, legislações pertinentes e relatórios que são gerados pelo próprio equipamento. Na segunda etapa ocorreu a parte prática, com demonstrações de uso da arma e efeitos causados no corpo humano. Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde acompanhou.

“Iniciamos na sexta-feira com uma equipe e, aos poucos, todas as equipes serão treinadas. Os critérios de uso são muito rigorosos e é extremamente importante que todos os guardas sejam bem capacitados”, reforçou a comandante Patrícia Zacarioto.