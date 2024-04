“Guerra Civil”, curta-metragem do diretor Flávio Carnielli, será exibido domingo no MIS

Filme mostra sociedade pós-apocalíptica e as locações foram em prédios históricos de Campinas

O filme “Guerra Civil”, décimo curta-metragem do diretor Flávio Carnielli, terá exibição neste domingo, dia 28, às 19h, no Museu da Imagem e do Som de Campinas (MIS), com entrada gratuita. O curta fala sobre uma sociedade pós-apocalíptica em processo de reconstrução.

Com roteiro e direção de Flávio Carnielli e direção de fotografia, arte e figurinos de Helen Quintans, “Guerra Civil” foi gravado em locações como a Estação Cultura, Prédio do Relógio e Prédio da Lidgerwood, conhecidos patrimônios históricos de Campinas. O projeto foi premiado via Proac Direto, programa da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas.

“A proposta de ‘Guerra Civil’ é abordar aquilo que é eterno e valoroso ao ser humano, independente de gênero, orientação, credo e raça, transmitindo uma mensagem de união e respeito entre as pessoas, utilizando a religiosidade como exemplo maior de como nos tornamos egoístas e gananciosos. Aquilo que deveria nos trazer paz e conforto se transformou em fator de desunião e agressividade. Afinal, toda religião, em seu princípio, prega palavras de paz como um grande guia de sobrevivência, que foram transformados, ao longo dos tempos, em seu total oposto”, diz o diretor.

Serviço:

Exibição do curta Guerra Civil

Data: 28/04 (domingo)

Horário: 19h

Local: Museu da Imagem e do Som de Campinas (MIS)

Endereço: Rua Regente Feijó, 859, Centro, Campinas

Entrada gratuita