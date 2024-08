Guri oferece mais de 200 vagas para cursos gratuitos de música em Santo Antônio de Posse

O Guri – programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura – promove a segunda temporada da campanha de matrículas, de 5 de agosto a 13 de setembro. O Polo Santo Antônio de Posse, que conta com o apoio da BASF, oferece 236 vagas nos cursos de contrabaixo acústico, iniciação musical para adultos e crianças, percussão e violino/viola. Todas as atividades do Guri são gratuitas. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o polo de ensino.

Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical e nem possuir instrumento. O Guri oferece cursos regulares de iniciação musical (de 6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos), que oferece a oportunidade de aprender a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e consistente. Para realizar a matrícula é necessário comparecer diretamente no Polo Santo Antônio de Posse, que está localizado na Rua Santo Antônio, 951, no centro, de segunda a quinta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 17h30. É necessário estar acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço para consulta.

Este ano, o Polo Santo Antônio de Posse conta com o patrocínio da BASF. O apoio da BASF tem como objetivo colaborar com o desenvolvimento da criatividade por meio da música, utilizando o contexto do lúdico como ferramenta de aprendizagem. “A música tem o poder de inspirar e transformar vidas, especialmente dos mais jovens. Por isso, projetos como o Guri são uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Estamos comprometidos em impactar positivamente as comunidades onde atuamos, fortalecendo laços e promovendo a transformação social”, afirma Ivânia Palmeira, Consultora de Sustentabilidade da BASF.

Polo Santo Antônio de Posse

Funcionamento do polo: segunda a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h30

Cursos: contrabaixo acústico, iniciação musical para adultos e crianças, percussão e violino/viola.

Endereço: Rua Santo Antônio, 951, Centro – Santo Antônio de Posse /SP.

E-mail: polo.santoantoniodeposse@santamarcelinacultura.org.br

Telefone: (19) 3896-39638

Vagas oferecidas: 236

A oferta de cursos e instrumentos varia de acordo com cada Polo. A lista completa dos cursos, endereço e telefone de cada polo, pode ser acessada pelo site do Guri. É recomendado ligar e checar os dias e horários de funcionamento antes de sair de casa:

Polos do Guri no Interior e Litoral: http://www.projetoguri.org.br/polos-guri/

Polos da Capital e Grande São Paulo: https://gurisantamarcelina.org.br/

As matrículas no Guri ocorrem o ano todo, havendo vaga no instrumento desejado. A campanha de matrículas, porém, é um período no qual convidamos crianças, adolescentes, jovens e comunidades para conhecer o polo de ensino mais de perto, entender como funcionam as aulas e descobrir a variedade de possibilidades ofertadas pelo programa.

Polo Santo Antônio de Posse conta com o patrocínio da BASF e parceria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse.

Patrocinadores da Santa Marcelina Cultura – O Guri conta com o patrocínio Master: CTG Brasil; Bank of America; Ouro: Supermercados Tauste; Chiesi; Arteris; Cipatex; Maza; Novelis; Prata: Smurfit Westrock; BASF; Verzani & Sandrini; Grupo Ultra; Instituto Center Norte; Grupo Colorado; Sicoob; CART SP; Capuani; Caterpillar; Grupo Maringá; Indústrias Colombo; Usina Santa Maria; Valgroup; Bronze: Adufértil; MRS; Agibank; Frisokar; Distribuidora Ikeda Alimentos; ACIF-Franca; Apoiador cultural: Cocamar; Usina Ipiranga Agroindustrial; Mercedes-Benz; Castelo Alimentos; Tegma e Pirelli. por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e são uma realização da Santa Marcelina Cultura, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

