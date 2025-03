Espetáculo “Amigos de Pelos” realiza quatro apresentações no próximo dia 17, em Sumaré

Projeto promove conscientização e cuidado responsável com os animais

Dia 17 de março o projeto teatral infantil “Amigos de Pelos” se apresenta na EMEF

Analia Oliveira Do Nascimento em Sumaré com sessões às 9h, 10h, 13h30 e às 14h30.

Todas gratuitas, com o objetivo de conscientizar as crianças sobre o respeito e cuidado

responsável com os animais de estimação.

A peça aborda temas importantes como empatia, respeito ao próximo e

responsabilidade, incentivando o público infantil a construir relações de afeto e cuidado

com os pets.

A expectativa é que 1.000 crianças vivam essa experiência educativa e divertida, para

desenvolver desde cedo a conscientização sobre a adoção responsável e o bem-estar

animal. O projeto inclui a distribuição de livretos com atividades e informações sobre o

tema.

As crianças e escolas participantes terão a oportunidade de aprender de forma lúdica

sobre o cuidado com os pets, fortalecendo os laços de empatia e responsabilidade que

ajudam a construir uma sociedade mais compassiva e respeitosa com os animais.

Este projeto é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria

da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com a produção da Lumax Produções.

SERVIÇO

Amigos de Pelos

Dia: 17/03 (segunda-feira)

Horários: 9h, 10h, 13h30 e às 14h30

Local: EMEF Analia Oliveira Nascimento | R. Maria Conceição da Rocha Ferraz, 565 –

Jardim Bom Retiro (Nova Veneza), Sumaré – SP

Ingresso: Gratuito | Acessibilidade comunicacional: LIBRAS

Sinopse

“Amigos de Pelos” é uma história emocionante sobre a importância da compreensão, do

respeito e do amor familiar, que ensina às crianças que, às vezes, a melhor solução é

encontrar um compromisso que atenda às necessidades e desejos de todos. A peça

incentiva o cuidado responsável com os animais e destaca o valor dos relacionamentos

baseados no amor e na empatia.

Ficha Técnica

Elenco: Eloá Wolff, Gustavo Santana, Diana Valentin | Texto: Meire Moraes | Direção:

Meire Moraes e Edivaldo Zanotti | Músicas: Guigo Amaral | Arranjos: Ed Suate |

Coreografias: Vladimir Camargo | Produção Executiva: Fabiana Signoreto e Ewerton

Silvino | Design Gráfico: Otávio Nascimento | Social Mídia: Viviane Nali