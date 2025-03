O carnaval passou, mas a festa continua no Limeira Rodeo Music

LRM 2025 será realizado entre os dias 21 e 29 de março, no Espaço Rodeio

O Carnaval já se despediu e agora o Brasil se volta para uma das suas tradições mais emocionantes: os rodeios. De 21 a 29 de março, a cidade de Limeira se transformará em ponto de encontro para os amantes desse universo. O Limeira Rodeo Music 2025 promete trazer uma experiência inesquecível para toda a família.

Com uma programação recheada de atrações musicais e competições emocionantes, o evento contará com artistas renomados do cenário nacional como Bruno e Marrone, Thiaguinho e Zé Neto e Cristiano. O evento abre o calendário de rodeios no estado de São Paulo e fará parte da Liga Nacional de Rodeios com montarias em touros, além de Team Penning e a prova dos Três Tambores.

Os ingressos para o Limeira Rodeo Music podem ser adquiridos pelo site www. limeirarodeomusic.com.br. Quem optar pela compra presencial poderá comprar em pontos físicos em Limeira e região.

Em Limeira, a loja oficial do LRM está no Pátio Limeira Shopping, no piso superior, próxima à Kalunga. Tem ainda os pontos físicos que estão espalhados por toda a cidade: Horse Company, Chão de Terra Moda Country e Estábulo Country.

Em Araras, os ingressos podem ser adquiridos na Casa Sônia Calçados; em Cordeirópolis e Iracemápolis, na Calçados São João. Em Leme, na Cris & Cia; em Rio Claro, na Contato Country e, em Piracicaba, na Selaria Barrichello.

Mais informações sobre vendas de camarotes familiar podem ser obtidas pelo telefone (19) 9 9768-8847 e sobre camarotes empresariais o telefone é (11) 99842-2276.

SERVIÇO

Limeira Rodeo Music 2025 – 21 a 29 de março

Local: Espaço de Rodeio Limeira – Via Maria José Coghi, Km 01, (próximo ao Horto Florestal)

Ingressos: limeirarodeomusic.com.br

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Dia 21/03 – Bruno e Marrone

Dia 22/03 – Hugo e Guilherme / Pedro Sanchez e Thiago / Open Farra

Dia 28/03 – Thiaguinho

Dia 29/03 – Zé Neto e Cristiano / Matheus e Kauan / Jiraya UAI