Explosão em Empresa de Paulínia Deixa um Funcionário Morto e Dois Feridos Gravemente

Uma explosão de grandes proporções ocorrida em uma empresa de armazenamento no bairro Bonfim, em Paulínia, na tarde de quarta-feira, 19 de março, resultou na morte de um funcionário e em dois outros gravemente feridos. O acidente envolveu a explosão de um caminhão tanque durante o abastecimento de combustível.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram socorridas imediatamente após a explosão, sendo encaminhadas a hospitais local. Infelizmente, um dos funcionários não resistiu aos ferimentos e faleceu, enquanto os outros dois sofreram queimaduras em cerca de 80% do corpo e continuam em estado grave.

A explosão gerou um incêndio de grandes proporções, que foi controlado pelas equipes de brigada de incêndio da própria empresa, com o apoio do Corpo de Bombeiros. Para conter as chamas, mais de 20 mil litros de água foram utilizados, evitando que o fogo se espalhasse para áreas adjacentes.

Um representante da empresa informou que o incidente ocorreu durante o processo de abastecimento de um caminhão, embora as causas da explosão ainda estejam sendo investigadas pelas autoridades competentes.

A polícia segue apurando as circunstâncias do acidente, enquanto a empresa se compromete a prestar todo o apoio às vítimas e colaborar com as investigações.

Foto Reprodução EPTV