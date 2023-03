GUSTAVO REIS ASSINA CONVÊNIO COM A PM E REFORÇA A SEGURANÇA NA CIDADE

Reportagem : Susi Baião

Fotos: PMJ

O prefeito de Jaguariúna Gustavo Reis e atual presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) junto ao Tenente coronel PM Catossi, comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar de Mogi Guaçu, assinaram o convênio entre a Prefeitura de Jaguariúna e a Polícia Militar para a implantação da Atividade Delegada no Município. A assinatura aconteceu na sede do SENAI Campinas, durante uma reunião com demais prefeitos da região, onde foram abordados vários temas referentes a segurança dos municípios.

Estiveram presentes, capitão Brito que conduziu a reunião, o secretário de Segurança Pública de Jaguariúna Edgar Mello Prado Jr, Coronel PM Rodrigo Arena, comandante do Comando de Polícia do Interior ( CPI2) capitão Coradi, capitão Lupino, tenente Wadson do 1º Pelotão de Jaguariúna, Fernando Manoel Bardi, diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter 2 ) e demais autoridades .

A Atividade Delegada é um convênio entre municípios e a Secretaria de Segurança Pública, órgão do Governo do Estado, que permite aos policiais militares desempenharem suas funções nos dias de folgas, férias e licença, sendo remunerados pela prefeitura.

Segurança

Com a atividade delegada, a implantação e otimização da fiscalização e a autuação das infrações de trânsito de competências do município poderão ser realizadas pelo efetivo da Polícia Militar, que por sua vez é diretamente ligada a preservação da ordem pública. O prefeito Gustavo Reis destacou que a atividade delegada traz enormes benefícios na área da segurança.

“É um projeto muito importante que vai reforçar a segurança do município de Jaguariúna no período de folga do policial militar em que ele vai poder fazer um bico oficial, com todo respaldo do Estado, ou seja fardado, com a viatura, com armamento e com toda segurança e treinamento profissional para poder suprir aquele momento que eventualmente a cidade necessita de um reforço policial com profissionais altamente capacitados de uma instituição tão importante do nosso Estado que é a instituição da Polícia Militar. A atividade delegada nada mais é que um extra em que o policial ganha no seu período de folga. Dessa forma aumentamos o efetivo na cidade e garantimos mais segurança para a população,” afirmou o prefeito .

Comando da PM

” A celebração do convênio da Atividade Delegada é ferramenta de suma importância para valorização do Policial Militar por parte do município de Jaguariúna, traduzindo-se em mais um meio de combater a criminalidade, prender criminosos, aumentar a sensação de segurança e realizar medidas complementares de competência exclusiva do município e que refletem na fiscalização e prevenção primária de delitos. Só tenho a agradecer a boa vontade do Prefeito Gustavo Reis em atender esta demanda que apresentamos a ele”, disse o Tenente Coronel PM Catossi.

De acordo com o prefeito, o convênio será encaminhado para a Câmara de Vereadores imediatamente e assim que for aprovado passará a vigorar. Ele acredita que se tudo der certo, no mês de abril a cidade já tenha a atividade delegada .