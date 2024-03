GUSTAVO REIS COMEMORA LEILÃO DO TREM INTERCIDADES

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), comemorou a realização do leilão de concessão do Trem Intercidades Eixo Norte (TIC), nesta quinta-feira (29), na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. O projeto, que prevê a ligação dos 101 km entre São Paulo e Campinas por trem rápido, é uma antiga reivindicação dos moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Como presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Gustavo Reis também incluiu nas discussões dos prefeitos a necessidade de aprovação do projeto do TIC com celeridade pelo Governo do Estado e conversou pessoalmente com o governador Tarcísio de Freitas sobre o assunto.

“Hoje é, sem dúvida, um dia histórico. A realização do leilão de concessão do TIC é uma grande conquista para toda a nossa região. Esse projeto é uma das prioridades da RMC. Era uma discussão que se arrastava havia anos, uma reivindicação dos moradores de todas as cidades da região, que começa a ser atendida pelo Governo do Estado. Parabéns ao governador Tarcísio por estar transformando em realidade o que até então era um sonho da população”, disse Reis.

“Estamos corrigindo um erro histórico, quando o Brasil optou por um desenvolvimento baseado no modal rodoviário, em detrimento da malha ferroviária. Isso levou ao abandono gradual da nossa rede ferroviária. Agora, com o governador Tarcísio e apoio do Governo Federal, por meio de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o projeto do TIC irá avançar”, completou Reis.