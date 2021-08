GUSTAVO REIS DISCUTE CRIAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO COM REITOR DA UNICAMP

O prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas) se reuniu na quarta-feira, dia 11 de agosto, com o reitor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Antonio José de Almeida Meirelles, o Tom Zé, para discutir o fortalecimento e a organização da saúde na região. Entre os temas, o destaque foi dado para a criação do Hospital Metropolitano na região de Campinas.

Como presidente do Conselho da RMC, Gustavo Reis vem defendendo a construção do hospital regional junto aos demais prefeitos do colegiado. “Acredito que essa é uma pauta de interesse comum dos 20 municípios, então vamos nos empenhar nessa luta”, disse o prefeito.

Também participaram do encontro o vereador de Jaguariúna Walter Tozzi, o coordenador das AMEs, José Roberto Souza, e o professor Oswaldo Grassiotto.

“Temos que encontrar soluções para diminuir a fila de espera do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde). Para isso, a construção do hospital metropolitano seria uma grande solução. É uma luta de todos os 20 prefeitos da Região Metropolitana de Campinas”, explicou Reis.

O reitor Tom Zé disse que a Unicamp está à disposição da RMC para contribuir com a saúde regional. “A nossa disposição enquanto universidade é de auxiliar a região nessas questões e ser um parceiro forte da RMC para realizar essas atividades, começando pela área da saúde, com a possibilidade de estender a outras atividades. A Unicamp quer se abrir à sociedade”, disse o reitor.

Gustavo Reis também aproveitou o encontro na Unicamp para pleitear que Jaguariúna faça parte do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Amparo. Além disso, também solicitou que a cidade integre o projeto Profis, programa que leva os melhores alunos da escola pública para estudar na Unicamp. “Queremos que Jaguariúna faça parte desse projeto”, disse o prefeito.