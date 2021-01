Gustavo Reis toma posse para o terceiro mandato como prefeito de Jaguariúna

O prefeito Gustavo Reis (MDB) tomou posse na sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021, para o terceiro mandato à frente da Prefeitura de Jaguariúna. A sessão solene de posse foi realizada no Boulevard do Centro Cultural de Jaguariúna onde também tomou posse a vice-prefeita, Rita Bergamasco (MDB) e os vereadores eleitos. A cerimônia aconteceu sem a presença de público, seguindo as regras sanitárias da quarentena do coronavírus e foi transmitida pelas redes sociais da prefeitura.

Após a leitura do juramento pelo prefeito e pela vice-prefeita, a Câmara Municipal formalizou a posse dos eleitos. Em seu discurso, o prefeito reeleito destacou suas propostas para habitação, educação, geração de empregos e citou as ações de combate à Covid-19 no município. “Tenho plena confiança que, se todos cumprirmos nossos deveres, vamos superar essa pandemia. Temos que unir todas as forças da cidade para enfrentar essa tragédia na saúde pública mundial. Peço o auxílio de todos: unamos nossas forças em prol da nossa cidade. Que Deus nos abençoe. Feliz Ano Novo!”, concluiu Gustavo Reis.