Handebol Infantil de Amparo fica em terceiro pela Liga do Interior

O handebol infantil da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo participou da rodada da Liga de Handebol do Interior – LHI, jogando em Tatuí.

Amparo ficou com o terceiro lugar, após a série de partidas na competição. Na disputa, Avaré foi campeã e o XV de Piracicaba foi o vice.

As aulas de handebol acontecem no Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra”, no Jardim Camandocaia.