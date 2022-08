HANDEBOL SUB21 FEMININO É PRATA NOS REGIONAIS

Foi na base da raça! No último final de semana, o handebol feminino sub21 faturou a medalha de prata na 64ª edição dos Jogos Regionais. A equipe formada em uma parceria da Secretaria de Esporte da Prefeitura Municipal e o Clube Mogiano viajou duas vezes para Mococa em um intervalo de menos de 12 horas e, mesmo desfalcada, garantiu o segundo lugar e uma vaga na 84ª edição dos Jogos Abertos ‘Horário Baby Barioni’.

O time comandado por Bruno Camargo não pode contar com algumas de suas principais peças, já que a goleira Laura Franco, a lateral-direita Lauendy Victor, a lateral-esquerda Maria Luiza Dovigo e a ponta-esquerda Ana Kalu Toledo foram convocadas para a seleção brasileira cadete.

Na sexta-feira (29), começou a saga. O time saiu de Mogi Mirim às 17h com destino ao Ginásio Mário Dário, o Russão, em Mococa. A partir das 20h ocorreu a estreia, contra as donas de casa. Em uma partida muito equilibrada, em que os dois times chegaram a liderar o placar, as anfitriãs levaram vantagem e venceram por 27 a 21.

O resultado indicava uma madrugada curta para a equipe. Isso porque deixaram Mococa por volta de 22h, chegaram em Mogi perto de 0h e, às 6h, todos já estavam prontos para por o pé na estrada novamente. Pela tabela, quem perdesse o duelo de sexta jogaria no sábado (30) às 9h, mais uma vez no Russão.

E o handebol mogimiriano não quis saber de cansaço, vencendo Hortolândia por 30 a 8 e ficando muito perto de ficar, ao menos, com a prata. O segundo lugar foi confirmado no domingo (31), quando Mococa venceu Hortolândia por 16 a 9.

Entre sexta e sábado, Nicoly Ferreira, Lívia Mussatto, Flávia Rodrigues, Eduarda Silva, Thais Mello, Maria Eduarda Magnam, Letícia Costa, Laís Mello, Alina Alves e Maria Clara Mariano disputaram as partidas em Mococa, representaram o time mogimiriano nos Jogos Regionais e deram à cidade o troféu de segundo lugar e as medalhas de prata em 2022. Agora, com 14 pontos, Mogi ocupa a 14ª posição na classificação geral. Na outra disputa já finalizada, o vôlei feminino sub21 da Secretaria de Esporte ficou com a prata. Assim, as duas modalidades já asseguram vaga nos Jogos Abertos, que serão realizados de 3 a 15 de outubro, em São Sebastião (SP).

LEGENDA DA FOTO

Da esquerda para a direita, Bruno (técnico), Nicoly Ferreira, Lívia Mussatto, Flávia Rodrigues, Eduarda Silva, Thais Mello, Maria Eduarda Magnam, Letícia Costa, Laís Mello, Alina Alves e Maria Clara Mariano