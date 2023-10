Henrique & Juliano realizam show em Piracicaba

Uma das maiores duplas da atualidade da música sertaneja, Henrique & Juliano estarão se apresentando no dia 17 de novembro na cidade de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo. O show vai acontecer na Unileste, local onde acontece a tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. No mesmo dia, também sobe ao palco a dupla Rayane & Rafaela. Os portões abrem às 19h. A realização do evento é da Organização Estrela, ES Agência de Eventos e da Azzo Produções.

Estarão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Arena, Área Vip, Camarote Front Stage e Open Surreal. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Guichê Web https://www.guicheweb.com.br/henrique-e-juliano-piracicaba_26498.

No final de 2019, Henrique & Juliano gravaram e lançaram o DVD “Ao Vivo no Ibirapuera”, nos anos seguinte, precisamente em março depararam com uma pandemia que congelou o showbusiness, mas mesmo em meio a inesperada adversidade, eles se tornaram os artistas mais ouvidos em 2020. “Liberdade provisória”, bateu todos os recordes de streaming e ultrapassou a marca de 462 milhões de visualizações no YouTube.

Em 2022 a dupla trabalhou o álbum “Manifesto Musical” gravado na fazenda onde vivem em Porto Nacional/TO, com o projeto se tornaram os primeiros artistas brasileiros a assinarem com a Virgin Music, um dos motivos para o álbum ser um divisor de águas na carreira da dupla.

Com marcas para lá expressivas, Henrique & Juliano se consolidaram com um dos maiores artistas brasileiros, de todos os gêneros. O canal do YouTube soma mais de 15.6 milhões de inscritos, e mais de 15 bilhões de visualizações, na principal plataforma de áudio, o Spotify, são mais de 12 milhões de ouvintes mensais, e só para se ter uma ideia do tamanho da dupla, possuem só em três faixas mais de 550 milhões de plays. Provaram ao longo dos anos serem artistas em curva crescente, estão bem distantes de modismos ou de ondas que surgem sazonalmente.

O sétimo DVD de carreira da dupla, reflete acima de tudo, a importância da música em nossas vidas. E qual seria a melhor “manifestação musical” que um artista poderia fazer? Música e música de qualidade! Como de costume, passaram meses a fio recebendo compositores e totalmente focados em produzir o melhor. A entrega surpreendeu o público com 27 faixas gravadas num cenário que traduz a essência dos irmãos. A canção escolhida como primeira foi “Arranhão” (Edson Garcia / Felipe Marins / Flavinho Kadet/ Felipe kef / kaique Kef / Nudoze), sucesso absoluto com mais de 323 milhões de plays na maior plataforma de áudio e 225 milhões de views no canal oficial da dupla.

“Manifesto Musical”, seguramente foi um dos lançamentos mais aguardados do mercado fonográfico. E não decepciona, porque Henrique & Juliano têm se revelados assertivos em suas escolhas, reflexo do foco que a dupla tem em sua carreira. O álbum atendeu as expectativas se tornando o projeto mais ouvido de 2022 na principal plataforma de áudio no Brasil, o Spotify.

HENRIQUE & JULIANO

A vida dos irmãos tocantinenses mudou radicalmente em poucos meses, de promessa ao topo. No início de 2014 gravaram o DVD “Ao vivo em Brasília”, e se tornaram os artistas de maior destaque no cenário nacional. O que acabou se repetindo em todos os seus trabalhos, agora lançam o 8º DVD da carreira e mantém o mesmo nível até os dias atuais. Com shows de norte a sul do Brasil, suas músicas sempre estão entre as mais tocadas nas rádios e no digital. Foram os primeiros artistas nacionais a bater a marca de 1.5 bilhão de visualizações no YouTube, este número já se multiplicou inúmeras vezes, e chega a ser superior a 15 bilhões.

Henrique & Juliano cresceram no mercado fonográfico como a velocidade da luz e impressionam! Consolidaram-se em todo território nacional, conhecidos como a dupla que arrasta multidões, sempre se mantiveram próximos dos fãs e de seus ideais, personalidade e convicção em tudo o que se propõem a fazer.

Jovens, curtem o sucesso de uma maneira muito particular: Se divertem dentro e fora dos palcos. “Subimos no palco para aproveitar o momento que temos com aquelas pessoas que saíram de suas casas para nos ver”, diz Henrique. Fora dos holofotes gostam de aventuras radicais: o drift, esporte de manobras radicais em carro adaptado, é o predileto de Juliano. Já Henrique é mais chegado a velocidade e prática automobilística de arrancada e cart. Juliano ainda tem como hobby pilotar avião, com brevê desde os 18 anos seguindo os passos do pai.

Ao longo da carreira lançaram os e após os bem sucedidos trabalhos: “Ao Vivo em Palmas” (2012), “Ao Vivo em Brasília” (2014), “Novas Histórias” (2015), “O Céu Explica Tudo” (2017), “Menos é Mais” (2018) e “Ao Vivo no Ibirapuera” (2019), Manifesto Musical (2022), acumulam dezenas de sucessos, fruto de um cuidado especial que os irmãos têm na escolha do repertório de seus projetos. Eles são extremamente seletivos e ficaram centenas de horas ouvindo composições, até chegarem ao repertório final.

O resultado de todo esse cuidado inevitavelmente se mostra em forma de números:

No top 6 estão “Flor e o beija-flor”, “Vidinha de balada”, “Na hora da eaiva” “Cuida bem dela”, “Liberdade provisória” “Quem pegou, pegou” são os clipes mais vistos no YouTube da dupla e juntos esses vídeos ultrapassam mais de três bilhões de visualizações. No Spotify, o TOP 10 de Henrique & Juliano – que corresponde a milhões de streams -, é composto pelas faixas “Arranhão”, “A maior saudade”, “Acordo”, “Rasteira”, “Chá de casa nova”, “Eu e eu”, “Liberdade provisória”, “Universo conspirou” e “Culpados”.

Nas redes sociais são 16 milhões de seguidores no Instagram, 9.2 milhões de seguidores no Facebook e 3 milhões no Twitter/X. Tudo isso mostra o tamanho de Henrique & Juliano, mas quanto ao sucesso, são claros em dizer que se realizam com cada conquista como se fosse a primeira.

No final de 2022 a dupla realizou a gravação do 8º DVD da carreira, intitulado “To Be”, gravado em duas partes, a primeira em Brasília/DF, com o estádio Mané Garrincha lotado, e a segunda em Nova Iorque, nos Estados Unidos – a gravação se tornou um feito histórico, Henrique & Juliano travaram quatro quarteirões da principal avenida da cidade, os irmãos se tornaram os primeiros brasileiros a gravarem na Times Square.

Em 2023 a dupla deu início aos lançamentos do projeto “To Be”, as primeiras faixas “Traumatizei” e “Alô inveja” acumularam juntas mais de 214 milhões de players somente no Spotify. A ideia é que todo o mês sejam lançadas duas faixas, uma inédita e um medley de regravações. Até junho a dupla divulgou 4 EPS – sendo que, as três primeiras faixas inéditas entraram no Top50 do Spotify, principal playlist da plataforma. O pot-pourri do EP4 contou com o lançamento de “Realidade ou fantasia”, muito aguardada pelos fãs além de ser uma composição de Marília Mendonça, Maiara, Maraisa e o Juliano Tchula, a faixa era para estar presente no DVD de 2014, mas quis o destino que fosse lançada somente no “To Be”.

Incansáveis, Henrique & Juliano estão sempre planejando e executando novidades, inauguraram seu próprio festival, o “Surreal”, é inspirado nas atmosferas das grandes metrópoles e tem como propósito mesclar diversos ritmos, em uma experiência única para o público, “Surreal” já passou por quatro edições e passará pelas principais praças do país.

Finalizado os lançamentos “To Be – Ao vivo em Brasília”, que tem tudo para ser o próximo álbum de Henrique & Juliano a somar mais de um bilhão de plays, em setembro de 2023 a dupla lançou o primeiro EP da continuidade do projeto, gravado na Times Square – principal avenida de Nova Iorque, quatro faixas inéditas e dois medleys de grandes regravações foram escolhidos para compor o “To Be – Ao Vivo Nova Iorque” EP1, e mostram um pouco deste momento histórico vivido por Henrique & Juliano, “Quase algo” foi a primeira canção de Nova Iorque a ganhar vídeo no Youtube.

RAYANE & RAFAELA

Foi em 2017 que as vozes de Rayane & Rafaela se uniram por acaso em grupo de compositores. As amigas mineiras se mudaram muito jovens para Goiânia/GO para tentar a vida como compositoras, mas o destino as quis em cima dos palcos. Rayane Santos nasceu em Santa Vitória/MG, no dia 12 de junho de 1991 e Rafaela Miranda em Lagoa da Prata/MG, dia 30 de julho de 1994. Com inspirações de duplas que vão do sertanejo raiz ao atual, como Jorge Mateus, João Paulo & Daniel, Henrique & Juliano, Zezé di Camargo & Luciano, entre tantos outros. As vozes graves e marcantes de Rayane & Rafaela gravaram o primeiro projeto da carreira em 2017, o EP “Happy Hour 10 pras 6”.

Já em 2018 Rayane & Rafaela lançaram o primeiro DVD, gravado em Goiânia – berço da música sertaneja, com participações de Jonas Esticado e da dupla Cleber & Cauan. Depois deste lançamento, as amigas chamaram atenção da gravadora Som Livre, com quem assinaram em 2020 e lançaram o single “Beijo meia boca”, com participação especial de Zé Neto & Cristiano, considerados por Rayane & Rafaela padrinhos musicais das artistas, já que graças a eles, conheceram seu empresário diretamente de São José do Rio Preto/SP. A faixa fez parte do EP “Em casa”, que foi lançado por completo em outubro do mesmo ano.

Prestes a encarar uma pandemia, Rayane & Rafaela estavam com álbum audiovisual completo para ser trabalhado em shows e rádios, o “Amando e sofrendo”, chegou às plataformas digitais por completo em 2021, com 15 canções inéditas e autorais, pois independente da nova rotina, a dupla tem o dom natural de compor, para se ter ideia do tamanho dom, algumas das faixas mais escutadas nacionalmente tem Rayane & Rafaela na composição, como “Fã clube”, “Pingaiada”, “Beijo de glicose”, “Nem namorado e nem ficante”, “Não gosto eu amo” e outras.

Duas faixas se destacaram do audiovisual “Amando e sofrendo”. A primeira “Ex de alguém”, acumula mais de 3.9 milhões de visualizações somente no Youtube e o outro destaque ficou por conta de “Pancada de choro” que já ultrapassou 3.4 milhões de visualizações.

Passado as mudanças do mercado fonográfico, após pandemia e depois de terem se deparado com diversos contratos, a dupla está prestes a iniciar uma nova fase da carreira. Rayane & Rafaela foram responsáveis por algumas músicas do álbum “Manifesto Musical” de Henrique & Juliano – o álbum mais executado de 2022 nas plataformas de áudio, como por exemplo “Seu perfil”, “Eu te pegaria” e “De garrafa a pior”.

Foi na época de escolha de repertório que Henrique & Juliano conheceram pessoalmente Rayane & Rafaela, com um perfil parecido, já que os quatro vivem e respiram música 24 horas por dia, não perderam mais o contato. E quis o destino, que Rayane & Rafaela se tornassem a primeira aposta da dupla consagrada no mercado.

O terceiro DVD foi gravado em maio de 2023, na fazenda Terra Prometida, com produção artística de Fernando Catatau. Seus amigos e agora empresários, Henrique & Juliano, abriram as portas de sua casa para que Rayane & Rafaela gravassem 15 canções, escolhidas e separadas a dedo no decorrer dos últimos anos.

Neste DVD sem público, apenas para convidados próximos, a ideia foi mostrar a potência vocal da dupla para todo o país, focando totalmente no repertório impecável e somente na música, a única participação especial deste terceiro projeto foram os próprios Henrique & Juliano, como uma forma de agradecimento para o início desta nova fase.

Os primeiros lançamentos do DVD “Ao vivo” já foram sucesso, Rayane & Rafaela viram seus ouvintes mensais saltarem de 40 mil para mais de 1.6 milhões no Spotify – principal plataforma de áudio. Já são seis faixas disponíveis nas plataformas de streaming, incluindo “Ali te ama” canção em parceria com Henrique & Juliano, em três semanas de lançamento o vídeo no Youtube acumula mais de seis milhões de visualizações.

Agora em uma nova jornada na carreira da dupla, Rayane & Rafaela seguem se apresentando nas principais praças do país, levando para cima dos palcos muita potência vocal e simpatia.

SERVIÇO

Evento: Show Henrique & Juliano e Rayane & Rafaela

Data: 17 de novembro

Horário: 19h

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.

Mais informações: https://www.instagram.com/festadopeaodepiracicaba/