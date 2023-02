HOJE TEM FEIRA DO PRODUTOR RURAL NO PARQUE DOS LAGOS

Hoje é dia da tradicional Feira do Produtor Rural de Jaguariúna. A população pode comprar produtos frescos e de qualidade todas as quintas e sextas-feiras, em dois pontos da cidade. Nesta sexta, as barracas estarão no Parque dos Lagos e o atendimento acontece das 16h30 às 20h.

Já no bairro Florianópolis, a feira acontece às quintas-feiras, das 17h às 20h, no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.

A Feira do Produtor de Jaguariúna coloca à disposição dos consumidores uma grande variedade de hortaliças, embutidos, queijos, defumados, entre outros, tudo produzido pelos próprios moradores da cidade.