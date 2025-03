HOJE TEM FEIRA NOTURNA COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA THAYS VIANA

O Parque Santa Maria recebe hoje mais uma edição da Feira Noturna de Jaguariúna, que prossegue com celebração ao Mês da Mulher. O evento acontece das 17h às 22h e tem entrada gratuita.

A programação musical desta quarta terá a apresentação da cantora Thays Viana, com o melhor da música sertaneja.

A Feira Noturna é promovida semanalmente pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O evento conta com barracas de frutas, verduras e pasteis, artesanato local, entre outras, atraindo moradores e turistas. Também há brinquedos para as crianças e praça de alimentação com food trucks.

Serviço:

Feira Noturna de Jaguariúna – Especial Mês da Mulher

Data: hoje, 19/03

Horário: das 17h às 22h

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia