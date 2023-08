Holambra abre inscrições para campeonatos esportivos

A Prefeitura de Holambra deu início nesta terça-feira, dia 1º de agosto, às inscrições para dois campeonatos esportivos promovidos pelo município: o de Futebol Veteranos e o de Futsal Amador. As equipes interessadas devem ir até o Departamento Municipal de Esportes, que fica no Estádio Municipal Zeno Capato, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h.

De acordo com o diretor responsável pela pasta, Pedro Paoliello Machado de Souza, interessados devem efetivar o cadastro até 15 de agosto. Ele explica que, para o Veteranos, os participantes devem ter idade igual ou superior a 35 anos. Já para o Futsal Amador, acima de 16. As partidas serão realizadas já a partir do dia 18.

Mais informações podem ser obtidas na sede do departamento ou por meio do endereço eletrônico diretoria.esportes@holambra.sp.gov.br.