Holambra abre inscrições para mutirão de castração gratuita de cães na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Holambra irá abrir na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, cadastro para holambrenses que desejam castrar gratuitamente seus cães, machos ou fêmeas. O serviço será realizado por uma equipe terceirizada de veterinários, vencedora de licitação.

Os interessados devem acessar o Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, e clicar em Serviços, Utilidade Pública, Castração Animal. O sistema irá gerar uma autorização para realização do procedimento, fornecer informações sobre o pré-operatório e indicar data, horário e o local em que o morador deve comparecer com o animal. De acordo com a médica veterinária e coordenadora da Vigilância Ambiental de Holambra, Angela Varella Katz, serão disponibilizadas, no total, 120 vagas para o procedimento, que será realizado nos dias 15 de outubro e 12 de novembro. “No mês de março deste ano realizamos um mutirão voltado para cães e gatos e, na oportunidade, 450 animais foram castrados”, explicou.

A castração já é um serviço oferecido gratuitamente aos animais de moradores em situação de vulnerabilidade social que são monitorados pelo Departamento de Promoção Social e também aos que são encaminhados para a Associação de Reabilitação e Controle Animal (Arca) de Holambra. “Com a ação, queremos garantir o bem-estar dos animais, estimular a posse responsável, controlar a reprodução desordenada e evitar a propagação de doenças”, comentou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.

Essa nova etapa será financiada por recursos de emenda parlamentar do deputado federal Delegado Bruno Lima, do PP, indicação feita a pedido do vereador Fabiano Soares.