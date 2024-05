Holambra adquire nebulizador veicular mais moderno e menos agressivo ao meio ambiente para ações contra a dengue

A Prefeitura de Holambra adquiriu um nebulizador veicular para fortalecer os trabalhos contra a dengue na cidade. O equipamento, do tipo aerosol a frio, tem grande alcance, usa água como base, é menos agressivo ao meio ambiente e aos seres humanos. Ele dará mais autonomia ao município e, por não trabalhar a partir da queima de óleo, não fará a fumaça tradicional do fumacê, preservando, apesar disso, sua efetividade. Até aqui as ações eram realizadas com máquinas alugadas pelo departamento.

“A máquina de nebulização veicular de Ultra Baixo Volume que foi adquirida possui tecnologia moderna, tem o grande diferencial de usar água como base de diluição do veneno. Por isso é menos agressiva ao meio ambiente e aos seres humanos se comparada aos equipamentos que utilizam óleo, como é o caso da técnica popularmente conhecida como fumacê”, explicou a médica veterinária da Vigilância Ambiental de Holambra, Angela Varella Katz.

Ela explica ainda que não há a formação de fumaça neste novo equipamento e sim de microgotas que atingem os insetos que possam estar em recipientes ou locais com acúmulo de água. O veneno utilizado age por contato, causando morte neurológica dos mosquitos e também das larvas.

A máquina já está em funcionamento. O trabalho de nebulização é realizado de acordo com as notificações da Vigilância Epidemiológica. A partir do registro de casos positivos, os agentes fazem buscas e controle de criadouros do Aedes aegypti em residências que estejam em um raio de 150 metros da casa do paciente. Durante as visitas, os trabalhadores informam os moradores da realização da nebulização no dia seguinte, entre 5h e 7h.

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, a cidade registrou este ano 1.004 casos de dengue.