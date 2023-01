Holambra anuncia programação do Carnaflores

O Carnaval está chegando e Holambra começa a esquentar os tamborins e abrir alas para a alegria. Depois de dois anos sem comemorações em função da pandemia, a Prefeitura realiza entre os dias 17 e 21 de fevereiro o Carnaflores, com programação que conta com quatro bailes populares e uma matinê na Rua da Amizade (Rua Coberta), alem do já tradicional desfile blocos e carros alegóricos na Alameda Maurício de Nassau. Todos os eventos terão entrada gratuita.

As noites de festa contarão, a partir de sexta-feira (17), com apresentações de bandas de carnaval e de música pop, dupla sertaneja, grupos de samba e pagode e da Fanfarra Amigos de Holambra (confira abaixo a programação completa). As atrações têm início previsto para às 20h.

A diversão para criançada também está garantida com matinê no domingo, dia 19, entre 14h e 17h. Na terça-feira (21), pra fechar a programação, a Alameda Maurício de Nassau sedia uma vez mais o tradicional desfile de blocos e carros alegóricos, com inscrições e concentração a partir das 13h na Praça dos Pioneiros.

De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, o acesso e circulação nas festividades com spray de espuma e garrafas de vidro serão proibidos. “É pra ser um carnaval de diversão e de paz, com segurança em primeiro lugar”, disse.

“O Carnaflores é um carnaval para toda a família, muito animado e seguro, com shows ao vivo e o desfile, organizado em parceria com o Clube Fazenda Ribeirão”, explicou a prefeito de Holambra, Fernando Capato. “Estamos preparando a festa com muito carinho. Estão todos convidados. Vai ser bom demais reunir todo mundo novamente depois de 2 anos”.

Serviço:

Carnaflores

De 17 a 21 de fevereiro

Programação gratuita

Sexta-feira, 17/2

Grupo Pura Oção (Samba e pagode)

Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)

A partir das 20h

Rua da Amizade (Rua Coberta)



Sábado, 18/2

Fanfarra Amigos de Holambra

Mesa de bar (Samba)

Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)

A partir das 20h

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Domingo, 19/2

Matinê

14h às 17h

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Domingo, 19/2

Jean & André (Sertanejo universitário)

Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)

A partir das 20h

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Segunda-feira, 20/2

Banda M-05 (Banda pop, homenagem aos Mamonas Assassinas)

Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)

A partir das 20h

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Terça- feira, 21/02

Desfile de blocos e carros alegóricos (Parada das Flores)

Inscrições e concentração às 13h na Praça dos Pioneiros