Holambra apresenta ações do Fundo Social para a primeira-dama do Estado

A primeira-dama e presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade de Holambra, Yvonne Schouten Capato, esteve nesta terça-feira, dia 20 de junho, no Instituto Agronômico de Campinas para participar de encontro com Cristiane Freitas, esposa do Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A iniciativa contou com a participação de representantes do Fundo Social de 38 cidades da região para exposição e apresentação de atividades e programas realizadas pelo órgão para troca de experiências entre os municípios.

Dentre as ações apresentadas por Yvonne e a diretora de Promoção Social, Viviane Furgeri, na Cidade das Flores, estão o programa “Primeiros Olhares”, que consiste na realização de mutirões oftalmológicos nas escolas municipais e confecção gratuita de óculos para os estudantes; o “Tampinha Legal”, ação socioambiental da indústria de transformação do plástico de arrecadação de tampas plásticas e posterior repasse de recursos proporcionais ao material coletado às entidades participantes; além das dezenas de cursos oferecidos gratuitamente com a finalidade de geração de renda, como Bordado, Ajuste e Conserto de Roupas, Paisagismo e Operador de Caixa.

“É com muito orgulho que mostramos o trabalho que realizamos com carinho em Holambra”, disse Yvonne. “Estas e muitas outras ações desenvolvidas por aqui mudaram e seguirão transformando a vida de centenas de holambrenses. Esse é nosso grande propósito. Que nossas iniciativas possam ser reproduzidas, quem sabe, em todo o Estado, já que Cristiane se interessou muito pelo Tampinha Legal e Primeiros Olhares e, inclusive, nos pediu mais informações sobre estas ações.”

Cristiane parabenizou os trabalhos realizados, elogiou a cidade e destacou a importância do trabalho conjunto entre os municípios paulistas. “Eu já estive em Holambra. Cidade muito bonita”, disse. “A parceria entre prefeituras é essencial para impulsionar o desenvolvimento de projetos sociais, pois podemos combinar conhecimentos e expertise e alcançar resultados mais significativos”, afirmou.