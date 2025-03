Holambra avança no abastecimento de água tratada e reforça ações de fiscalização para evitar contaminação de corpos hídricos

Águas de Holambra investiu R$ 8,2 milhões na ampliação da ETA Tulipas e também atua com testes para identificação de ligações irregulares na rede de esgoto

A cidade de Holambra tem bons motivos para celebrar o Dia Mundial da Água (22/3). Com a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Tulipas, a cidade passou a contar com 360 milhões de litros a mais de água tratada nos primeiros 80 dias de 2025. O volume representa o equivalente a 144 piscinas olímpicas ou, ainda, o suficiente para abastecer uma cidade de 400 mil habitantes por mais de cinco dias.

O investimento de R$ 8,2 milhões feito pela Águas de Holambra permitiu aumentar em 35% a capacidade de produção da ETA, que passou de 90 para 120 litros por segundo — o que representa mais de 2,5 milhões de litros de água por dia à disposição da população. O aporte representa um investimento per capita de R$ 542,36, sendo cerca de sete vezes maior que a média nacional de investimentos em saneamento, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

“Para a população, o investimento se traduz em segurança hídrica. Com a ampliação da ETA Tulipas conseguimos manter a qualidade do abastecimento, com maior produção de água tratada, e uma melhor resposta do sistema em casos de manutenção. Além disso, visa a continuidade do fornecimento em período de estiagem, quando normalmente há redução no volume dos mananciais”, explica Luciano Paiva, coordenador de operações e serviços da Águas de Holambra.

Além de ampliar a oferta de água, a concessionária mantém atenção permanente à qualidade da água distribuída na cidade, com análises diárias em diferentes pontos do sistema de abastecimento.

O cuidado com a água não termina na torneira

Após o uso, a água é direcionada pelas tubulações da rede coletora de esgoto e requer correto tratamento, antes do retorno aos corpos hídricos. Ou seja, a Águas de Holambra está presente neste ciclo completo, aplicando sua expertise e eficiência operacional.

Uma das frentes de atuação é a identificação de ligações irregulares das redes de esgoto, para evitar a contaminação de córregos e rios. Na última semana, por exemplo, a concessionária realizou o Teste de Fumaça no entorno do Pavilhão da Expoflora. Por meio dele, técnicos da concessionária injetam fumaça na rede de esgoto e observam os lugares onde o vapor sai. Se houver ligações indevidas, ele aparecerá em ralos, calhas e caixas de inspeção, permitindo a identificação dos lugares onde elas estão e facilitando assim, que sejam suprimidas.

Com ações integradas entre ampliação da capacidade de tratamento e monitoramento da qualidade da água, fiscalização e operação do sistema de esgoto, Holambra segue avançando na gestão da água — recurso essencial para a saúde da população e o desenvolvimento sustentável da cidade.

