Holambra celebra 31 anos com show de Thaeme e Thiago e ampla programação

Holambra completa, no dia 27 de outubro, 31 anos de emancipação

político-administrativa. Para celebrar a data, a Prefeitura preparou

uma programação especial e gratuita durante todo o mês – começando

no dia 8, com sessão de cinema na Escola Municipal Recanto das

Palmeiras e terminando no dia 29, com grande show da dupla Thaeme e

Thiago na Rua da Amizade.

As atividades terão início neste sábado, às 19h, com a exibição do

filme Luca, uma animação da Disney, aberta a toda a família na

unidade escolar do bairro Palmeiras. No mesmo dia, às 19h30,

holambrenses poderão curtir o espetáculo “Memórias de Van Gogh”,

em cartaz no Teatro Municipal. Domingo, dia 9, no mesmo horário, a

peça será reapresentada.

O cinema volta à programação no dia 11, véspera do Dia das

Crianças: desta vez, a meninada irá curtir a exibição de Trolls 2 no

Parque Cidade das Crianças, às 19h30. No mesmo local, na quarta-feira

(12), a partir das 13h, shows de mágica e de palhaços, apresentação

de teatro, brinquedos infláveis, além da distribuição gratuita de

algodão-doce e pipoca prometem animar o dia dedicado aos pequenos.

No sábado, dia 15, o filme Pets Unidos será exibido no Salão

Comunitário do bairro Fundão, a partir das 19h. A festa chega ao

Imigrantes no dia 22 de outubro, quando a criançada poderá se divertir

a valer com brinquedos infláveis, pintura facial, atividades

esportivas, gincanas e distribuição de pipoca e algodão-doce em mais

uma edição do Brincando no Bairro, que ocorrerá na praça da

Quinta-feira de Sabores entre 9h e 14h. Mais tarde, às 19h, no Teatro

Municipal, é a vez do espetáculo Édipo Rei ser encenado. No domingo

(23) a peça volta a ser apresentada nos mesmos local e horário.

“As sessões de cinema e as apresentações de teatro contam com

número de vagas limitado para garantir a segurança e comodidade de

todos”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra

Caratti. Segundo ela a entrada se dará por ordem de chegada.

Aniversário com show de Thaeme e Thiago

No dia 27 de outubro, data do aniversário da cidade, um Ato Cívico

será promovido pela Prefeitura a partir das 9h no Paço Municipal.

Durante o evento estão previstas apresentações dos Gaiteiros de

Holambra, do grupo de dança típica holandesa, da Fanfarra Amigos de

Holambra e do Coral do Grupo Reviver, da Terceira Idade. O evento

também contará com declamação de poema e a participação de alunos

da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e das Escolas Acalanto e Parque

dos Ipês. Ao final, degustação do bolo de aniversário e chuva de

pétalas.

A Quinta-Feira de Sabores, realizada na Praça dos Imigrantes entre 17h

e 22h, não ficará de fora das comemorações. O grupo de pagode Pura

Opção vai agitar o espaço com muita música ao vivo e a tradicional

diversidade gastronômica do evento.

Na sexta e no sábado, dias 28 e 29, ocorrerão apresentações musicais

na Rua da Amizade (Rua Coberta), começando com shows gospel a partir

das 19h30.

Para finalizar a celebração, no sábado, Bruno Valente abre a noite

com muito sertanejo e country. Em seguida, Thaeme e Thiago, cantores

apadrinhados por Sorocaba, da dupla com Fernando, prometem resgatar

vários estilos diferentes, homenageando diversos ritmos brasileiros

como o pagode e o forró, sem deixar de lado as raízes e os sucessos

“Deserto”, “O que acontece na balada”, entre outros emplacados

em rádios por todo o país e com milhões de reproduções em

plataformas de streaming. São 7 discos e 4 DVDs lançados em 9 anos de

carreira.

“Preparamos uma programação diversificada, com atrações para as

crianças, os jovens e os adultos, para que todos tenham a oportunidade

de celebrar esta data tão especial”, disse o prefeito Fernando

Capato. “A apresentação de Thaeme e Thiago, uma dupla com projeção

e sucesso nacional, será um presente especial à nossa cidade”.

Ainda no dia 29, o Moinho Povos Unidos inaugura a exposição permanente

de quadros intitulada “Histórias que movem moinhos”, com entrada

gratuita para moradores que apresentarem o Cartão Cidadão. O acesso

será pago para turistas e visitantes durante todo o horário de

funcionamento do atrativo, de quarta-feira a domingo, das 10h às 17h.

Confira a programação gratuita de aniversário:

8 de outubro, às 19h:

Sessão de Cinema com o filme Luca

Local: Escola Recanto das Palmeiras, no Palmeiras

8 de outubro, às 19h30:

Espetáculo “Memórias de Van Gogh”

Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

9 de outubro, às 19h30:

Espetáculo “Memórias de Van Gogh”

Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

11 de outubro, às 19h30:

Sessão de Cinema com o filme Trolls 2

Local: Parque Cidade das Crianças

12 de outubro, a partir das 13h (Dia das Crianças):

Shows de mágica e de palhaços, apresentação de teatro, brinquedos

infláveis e distribuição gratuita de algodão-doce e pipoca

Local: Parque Cidade das Crianças

15 de outubro, às 19h:

Sessão de Cinema com o filme Pets Unidos

Local: Salão Comunitário do bairro Fundão

22 de outubro, a partir das 9h:

Brincando no Bairro com brinquedos infláveis, pintura facial,

atividades esportivas, gincanas e distribuição de pipoca e

algodão-doce

Local: Praça dos Imigrantes, no Imigrantes

22 de outubro, às 19h:

Espetáculo Édipo Rei – classificação indicativa 13 anos

Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

23 de outubro, às 19h:

Espetáculo Édipo Rei – classificação indicativa 13 anos

Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

27 de outubro, a partir das 9h:

Ato Cívico com apresentações artísticas dos Gaiteiros de Holambra,

Grupo Reviver, dança típica holandesa, Fanfarra Amigos de Holambra,

chuva de pétalas e degustação de bolo

Local: Paço Municipal

27 de outubro, a partir das 17h:

Show do Grupo Pura Opção na Quinta-feira de Sabores

Local: Praça dos Imigrantes, no Imigrantes

28 de outubro, a partir das 19h30:

Shows Gospel

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

29 de outubro, às 9h:

Inauguração da Exposição Permanente “Histórias que movem

moinhos”

Local: Moinho Povos Unidos

Gratuito apenas para moradores com Cartão Cidadão

29 de outubro, a partir das 19h30:

Shows de Thaeme e Thiago e de Bruno Valente

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)