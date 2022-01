Holambra confirma 294 casos de Covid-19 em 7 dias

Balanço do Departamento Municipal de Saúde divulgado nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro, revelou a confirmação de 294 novos casos de Covid-19 ao longo dos últimos sete dias. A cidade contabiliza, desde março de 2020, 2.948 casos e 17 óbitos. O bairro Imigrantes soma 846 confirmações, seguido do Groot com 268 e do Centro com 267.

O diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, explica que quem apresentar sintomas gripais leves deve ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Já pessoas que apresentarem sintomas como febre alta persistente e dificuldade para respirar devem procurar o atendimento de urgência e emergência na Policlínica Municipal. “O número de casos ainda é muito alto e a conscientização, neste momento, é fundamental. É necessário que todos cumpram o isolamento de forma correta para que não contaminem outras pessoas”, falou. “O uso correto da máscara, o distanciamento e a higienização frequente das mãos, além do recebimento da 3ª dose da vacina são fundamentais”.

Estão aptos para a 3ª dose moradores acima de 18 anos que tomaram o complemento há, pelo menos, 4 meses. No caso dos imunossuprimidos o prazo é menor: 28 dias. A aplicação ocorre às quartas e sextas-feiras no Salão da Terceira Idade, das 8h às 12h e entre 13h e 15h, sem necessidade de agendamento.

Até o momento, 92,1% dos holambrenses já receberam a 1ª dose da vacina. 87,80% tomaram as duas doses ou o antígeno de dose única e 32,1% receberam o reforço do imunizante.