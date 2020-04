Holambra confirma segundo caso do novo Coronavírus

Exame laboratorial confirmou nesta quinta-feira, 16 de abril, o segundo caso do novo Coronavírus em Holambra. O paciente, um jovem de 32 anos, deu entrada na Policlínica Municipal na noite desta terça (14) com diagnóstico de Síndrome Respiratória Aguda Grave, quadro suspeito para o Covid-19.

O rapaz, morador da Grande São Paulo, foi transferido no mesmo dia, seguindo protocolo regional de atendimento, ao Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, onde encontra-se internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele trabalha em canteiro de obras na cidade e tem histórico recente de viagens a Itapira, cidade da região com 13 casos já confirmados.

Pessoas do convívio próximo do paciente foram monitoradas e orientadas a permanecerem em casa. Diante da confirmação, equipes de saúde estiveram também no alojamento do empreendimento em que ele trabalha, nesta manhã, para examinar outros colaboradores, coletar informações de fluxo e determinar isolamento por período de 14 dias.

“Estamos acompanhando a situação, monitorando os demais trabalhadores daquela área e tomando todas as medidas preventivas necessárias para ampliar a capacidade de controle do vírus”, afirmou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.

Além do caso confirmado, 10 outras pessoas que trabalham no mesmo local estão sob suspeita e em confinamento, além de um caso suspeito, sem vínculo com os demais, que apresentou quadro de síndrome gripal e está isolado.

Segundo Valmir, é fundamental que todos, sem exceção, respeitem o distanciamento social, fiquem em casa e saiam somente quando necessário. O diretor reforça ainda a recomendação para uso de máscaras ao deixar a residência para ir a espaços públicos ou ao comércio.

“É muitíssimo importante que as pessoas adquiram o hábito do uso de máscaras para sair, ir ao mercado, a bancos ou qualquer outro lugar de livre circulação. E que higienizem as mãos regularmente com álcool em gel ou água e sabão”, disse. “Estamos nos aproximando daquele que, se estima, será o período de maior incidência da doença em todo o país. A hora é de cuidar da saúde, cuidar dos familiares, amigos e pessoas próximas”.

O prefeito Fernando Fiori de Godoy acompanha de perto os trabalhos multisetoriais de combate e prevenção ao novo coronavírus. Ele se reuniu hoje com integrantes do comitê de crise para avaliar a evolução da situação em Holambra e definir as diretrizes de trabalho para os próximos dias.

Higienização nas ruas

O grupo de voluntários e servidores que atuam nas últimas semanas com a desinfecção de prédios, praças, comércios e outras áreas de circulação de pessoas intensificará o trabalho já a partir desta quinta-feira com ações de higienização de ruas, calçadas e equipamentos públicos.

A atividade terá início pelo bairro Imigrantes, com pulverização a partir das 22 horas. A recomendação é que as pessoas fiquem em casa após esse horário e, se possível, guardem seus veículos na garagem.