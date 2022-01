Holambra confirmou 470 novos registros de Covid-19

Desde março de 2020, agora são: 3.418 casos e 17 mortes

Holambra confirmou 470 novos registros de Covid-19, nos últimos sete duas. A cidade contabiliza, desde março de 2020, 3.418 casos e 17 mortes.

De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, observa-se um agravamento maior da doença em pacientes que não se vacinaram. Por isso, a administração orienta e afirma que é fundamental receber as doses do antígeno nas datas corretas e imunizar as crianças.

Vale reforçar a necessidade do uso correto da máscara, do distanciamento e da higienização frequente das mãos.