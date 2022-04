Holambra conquista duas novas ambulâncias e maquinário junto ao Estado

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, esteve em Campinas nesta segunda-feira, 18 de abril, para formalizar convênios e receber do Governo do Estado duas novas ambulâncias, uma pá-carregadeira e um caminhão pipa, todos zero quilômetro, para a execução de serviços públicos nas mais diferentes áreas. Os veículos, obtidos por meio do programa Nova Frota, somam investimento estimado em R$ 1,45 milhão. O vice-prefeito Miguel Esperança, vereadores e diretores municipais acompanharam a liberação – parte da programação do evento “Governo na Área”, realizado nas dependências do Instituto Agronômico.

As ambulâncias, modelo Renault Master, foram adquiridas pelo Governo Paulista por R$ 263,8 mil cada, além dos equipamentos. Elas já estão na cidade e deverão estar à disposição do Departamento Municipal de Saúde a partir da próxima semana. A pá-carregadeira, orçada em R$ 498 mil, integrará as atividades de Cata Bagulho nos próximos dias – período em que o caminhão pipa também deverá ser entregue.

Durante o ato em Campinas, Capato se encontrou com o governador Rodrigo Garcia em reunião coletiva com prefeitos da região e também individualmente, momento em que tratou de parcerias em andamento com o Estado, como o projeto de duplicação de trecho da Rodovia SP-107.

“O Rodrigo é um grande governador para São Paulo e um importante parceiro de Holambra. São muitos os investimentos capitaneados por ele em obras, equipamentos e outras melhorias, com benefícios diretos para nossa cidade, região e para o Estado”, avaliou o prefeito. Ele se encontrou ainda com os deputados estaduais Barros Munhoz e Rafa Zimbaldi, que atuaram na indicação do município para a conquista das ambulâncias, e com o deputado federal Vanderlei Macris, que indicou uma motoniveladora orçada em R$ 1 milhão, ainda a ser entregue à cidade.

Holambra assinou ainda, durante o evento, convênio para obtenção de R$ 200 mil em recursos do programa Respeito à Vida, de conscientização para o trânsito. A primeira-dama Yvonne Schouten Capato, presidente voluntária do Fundo Social, participou de reunião com a primeira-dama do Estado, Luciana Garcia, em que foram discutidas políticas públicas de assistência social e projetos desenvolvidos nos municípios por meio de parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Governo Paulista.