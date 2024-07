Holambra Conquista o Segundo Lugar na 43ª Zeskamp

A 43ª edição do Zeskamp, tradicional olimpíada entre as colônias holandesas, aconteceu de 17 a 21 de julho no Clube Esportivo de Holambra. Este evento anual reúne várias comunidades descendentes de imigrantes holandeses no Brasil para competições esportivas e culturais.

O Zeskamp deste ano foi marcado por uma série de atividades. Holambra, anfitriã desta edição, demonstrou grande competência e espírito esportivo, conquistando o segundo lugar geral na competição.

O evento não foi apenas uma competição, mas também uma oportunidade de confraternização e celebração das tradições holandesas. As colônias participantes trouxeram uma rica diversidade cultural, proporcionando ao público momentos de entretenimento e aprendizado.

A comunidade de Holambra mostrou mais uma vez sua capacidade de realizar eventos de grande porte, reafirmando seu papel como um dos principais centros de cultura holandesa no Brasil.

O Zeskamp é um evento que reforça os laços entre as colônias e mantém vivas as tradições e valores dos imigrantes holandeses. A cada edição, a competição promove o espírito de união e camaradagem, essenciais para preservar a identidade cultural das comunidades.

Parabéns a todos os participantes e organizadores pelo sucesso do evento. Que a chama do Zeskamp continue a iluminar as futuras gerações.

